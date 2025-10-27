„Zu viele Fehler" – Tabellenführer bestraft SB Rosenheim eiskalt

Schon unter der Woche zeichneten sich bei den Grün-Weißen schmerzhafte Verluste ab. Mit Alex Waldschütz und Thomas Ofenmacher verletzten sich zwei Innenverteidiger vor der Partie in Forstinning. Rückkehrer Benni Mittermayr meldet sich aber wieder zurück.

Bitterer Nachmittag für den SB DJK Rosenheim. Zu Gast beim ungeschlagenen Tabellenführer verlor die Mannschaft von Patrick Zimpfer mit 0:3 (0:0). Die Rosenheimer konnten lange mit dem großen Favoriten mithalten, machten am Ende aber zu viele Fehler. Hinzukam eine große Portion Pech.

Zum sportlichen: In der Anfangsphase war Forstinning wenig überraschend die bessere Mannschaft, verpasste es aber eine der guten Chancen zu nutzen und in Führung zu gehen. Der Sportbund kämpfte sich in die Partie und ließ in der Folge kaum noch Chancen zu. Nach zwanzig Minuten kam es zum nächsten Ausfall und Torwart Johannes Deckert musste ausgewechselt werden. Das Problem war, dass auch Ersatztorwart Ari Hadzija sich beim Aufwärmen verletzte und nun angeschlagen spielen musste.

Auf der anderen Seite setzten die Grün-Weißen Nadelstiche und hatten die größte Chance in Hälfte eins. Felix Heimes tauchte völlig frei vor dem Tor des Tabellenführers auf, scheiterte aber am stark parierenden Torhüter des VfB Forstinning.

Kurz nach der Halbzeit: Forstinning bestraft SBR kaltschnäuzig

In den zweiten 45 Minuten gab es dann früh den nächsten Rückschlag. Ein eigentlich ungefährlicher Angriff der Hausherren wurde durch einen Fehler in der SBR-Defensive doch gefährlich und Torjäger Mike Opara netzte zum 1:0 (49.). Wenig später war es wieder Opara, der zum 2:0 einköpfen konnte (63.). Zuvor rutschte ein Sportbund-Verteidiger im Strafraum aus und konnte so nicht mehr eingreifen.

Die Rosenheimer gaben sich dennoch nicht auf, verpassten aber den Anschlusstreffer. Mittermayr köpfte eine Jahic-Ecke an die Latte. Kurze Zeit später erhöhte der VfB durch einen Distanzschuss von Leo Gabelunke, den Hadzija im fitten Zustand wohl gehalten hätte (73.). Dann musste auch der zweite, sichtlich angeschlagenen SBR-Torwart vom Feld. Mit Danyal Akdag hütete nun ein Feldspieler das Tor.

Zwei verletzte Torhüter – Feldspieler muss beim Sportbund ins Tor

Der Innenverteidiger machte seinen Job überraschend gut und so blieb es beim 3:0 für den VfB Forstinning. „Es war am Ende eine verdiente Niederlage, auch wenn in der ersten Halbzeit sehr diszipliniert und stark aufgetreten sind. In der zweiten Halbzeit haben wir dann zu viele Fehler gemacht und eine Spitzenmannschaft wie Forstinning bestraft diese eiskalt“, resümierte Zimpfer.

„Wir mussten im Laufe des Spiels zweimal den Torwart wechseln und haben bereits am Donnerstag zusätzliche Verletzungssorgen dazubekommen. Aktuell gehen wir ein wenig auf dem Zahnfleisch. Trotzdem hat die Mannschaft wirklich alles reingeworfen und sich vor allem in der ersten Halbzeit stark präsentiert“, fügte der Trainer an.