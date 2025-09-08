Zu viele Fehler – Ohlstadt wartet weiter auf zweiten Sieg

Der SV Ohlstadt steht durch die nächste Niederlage knapp über den Relegationsplätzen. Die Mannschaft von Trainer Anton Geiger ist zu fehleranfällig.

Ohlstadt – Noch steht der SV Ohlstadt knapp über dem Strich, der das Mittelfeld der Bezirksliga Süd von der Abstiegszone trennt. Das könnte sich ändern, sollte der Aufsteiger nicht auf Sicht wieder in die Spur finden. Die 1:3-Niederlage beim SV Waldeck-Obermenzing offenbart jedenfalls das Erreichen einer ersten Durststrecke, die zwar hinreichend erklärbar, gleichwohl nicht mit einem Fingerschnippen abzustellen ist.

„Die letzten Spiele schauen alle relativ ähnlich aus“, urteilt Rudi Schedler. Meist suggeriert ein knappes Resultat die Reichweite eines Punktgewinns. Tatsächlich aber waren die Boschet-Kicker auch diesmal wieder deutlicher von einem Mutmacher entfernt. „So ehrlich muss man sein, es hätte schon viel passieren müssen, damit wir hier etwas mitnehmen“, ergänzt der Co-Trainer mit etwas ratloser Miene.

Es ist das Zusammenspiel mehrerer negativer Faktoren, das die Ohlstädter vergeblich nach dem zweiten Saisonsieg oder einem weiteren Teilerfolg dürsten lässt. Da ist zum einen die prekäre Personalsituation. Sechs potenzielle Stammspieler tummelten sich im Attest-Modus an der Seitenlinie, versuchten zumindest den Kollegen moralisch beizustehen.

„Will ich eigentlich nicht drüber reden, aber ist schon auch mit ein Grund“, bekennt Schedler. Luis Steffl wird in rund zehn Tagen wieder ins Training einsteigen; sein Bruder Jakob macht es von den Leistenproblemen abhängig, bräuchte eigentlich etwas mehr schöpferische Auszeit.

Eine Sache des Kopfes – Ohlstadt-Spieler wirken wenig überzeugend

Klar, dass die Ergebniskrise irgendwann in den Köpfen der Spieler ankommt, vor allem in denen der jungen Akteure. Man sei in Sachen Selbstbewusstsein derzeit „nicht sehr gut“, weswegen es der Mannschaft schwerfällt, selbst Druckphasen aufzubauen. Doch Reaktion alleine führt nicht zum Klassenerhalt. Erst recht nicht, wenn individuelle Fehler die defensive Stabilität unterspülen.

Beim 0:1 lief Klaus Zach einfach mal los. Wie er es so oft macht, um mit seiner Geschwindigkeit Lücken zu reißen und Mitspieler in Szene zu setzen. Diskutabel auch das Fehlverhalten beim 0:2, als bereits die Nachspielzeit des ersten Akts angelaufen war, der Ball aber verloren und ein zentraler Steckball über eine stattliche Distanz hinweg zugelassen wurde.

Kosmetischer Treffer durch Leonhard Strobl

Schedler sieht kaum eine Möglichkeit, die individuellen Patzer zu korrigieren. „Vor allem nicht, wenn es drei sind.“ Missgeschick Nummer drei geht auf die Kappe von Leonhard Strobl, der nahe der Seitenlinie den Körper zu wenig unter Spannung setzte, so den Flankengeber passieren lassen musste.

Strobl war es allerdings auch, der fast zeitgleich mit dem Pausenpfiff den gerade verblassenden Spannungsbogen noch einmal nachschärfte, indem er die Maßflanke von Bernhard Kurz in die Maschen nickte. Letztlich aber nur ein Farbfleck auf einer Partie, in der der SVO „zu oft unter Druck“ gestanden hat, selbst aber kaum Ballbesitzphasen kreieren konnte.

„Wir brauchen die Spiele, in denen solche Fehler nicht passieren“, stellt Schedler klar. Vielleicht am kommenden Freitag gegen den Spitzenreiter aus Planegg.