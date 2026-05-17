Zu viele Fehler - Immenhausen unterliegt gegen Calden

Für unsere Erste setzte es bei der SG Calden/Meimbressen II die nächste Niederlage. In einem Spiel, das gut und gerne auch 4:4 oder 5:5 hätte ausgehen können, war die Heimelf vor dem Tor deutlich konsequenter und nutzte die Fehler der TSV eiskalt aus.

Die Partie begann direkt offen. Bereits in der 4. Minute hatte Calden die erste Chance nach einem unnötigen Ballverlust im Mittelfeld, vergab jedoch noch. Auf der anderen Seite bot sich wenig später die Riesenchance zur Führung für die TSV: Leon Beilstein lief auf den Torwart zu, hätte quer auf den mitgelaufenen Dennis Kastrop legen müssen, entschied sich aber für den eigenen Abschluss und scheiterte an Keeper Scheibitz.

Die Personalsituation blieb weiterhin angespannt. Stammtorwart Sören Enders fiel kurzfristig aus, sodass erneut Trainer Marco Schneider selbst zwischen den Pfosten stand. Bereits in der 14. Minute zog er sich dann auch noch eine Leistenzerrung zu. Da kein weiterer Torwart zur Verfügung stand, biss er jedoch auf die Zähne und spielte unter sichtbaren Schmerzen bis zum Schlusspfiff durch.

Kurz darauf hielt Schneider stark im Eins-gegen-Eins (7.), ehe die Gastgeber in Führung gingen. Nach einem katastrophalen Ball quer durch den eigenen Strafraum landete der Ball direkt bei Marco Patalong, der zum 1:0 einschob (12.).

Immenhausen reagierte ordentlich, kam immer wieder nach vorne und hatte durch Timo Bülte die große Chance zum Ausgleich, doch erneut war Scheibitz mit einer starken Parade zur Stelle (19.). Stattdessen erhöhte Calden auf 2:0: Ein langer Ball über die Abwehr, Beilstein und Ronyar Haj Ossman blieb frei vor Schneider eiskalt (36.).

Nach der Pause kam die TSV deutlich besser aus der Kabine. Direkt nach Wiederanpfiff war spürbar, dass die Mannschaft noch einmal alles reinwerfen wollte. In der 55. Minute köpfte Steven Schöps nach Flanke von Max Busch knapp vorbei, zwei Minuten später folgte die nächste Doppelchance: Erst scheiterte Busch am Torwart, dann wurde der Nachschuss von Roman Sedmera noch vor der Linie geklärt.

Eine prägende Szene des Spiels folgte in der 58. Minute: Kastrop schickte Busch nach außen, dieser zog in den Strafraum und wurde dort von Maksym Sotnikov von den Beinen geholt. Zum Entsetzen aller blieb der Elfmeterpfiff jedoch aus. Zudem hätte ein Pfiff wohl auch das Spielende für Sotnikov bedeutet, da dieser bereits mit einer gelben Karte verwarnt war.

Statt des möglichen Anschlusstreffers fiel wenig später das 3:0. Nach einem Fehler im Aufbauspiel schaltete Calden schnell um, Schneider parierte zunächst noch stark gegen Vogt, doch der Abpraller landete erneut bei den Gastgebern und Marco Patalong schob zum 3:0 ein (64.).

Die TSV steckte dennoch nicht auf. In der 73. Minute spielte Thomas Stern einen Ball über die Abwehr auf Toni Mitrovic, der sich gegen zwei Gegenspieler durchsetzte und den Ball wuchtig über den Innenpfosten zum 3:1 ins Netz jagte.

Danach gab es noch einige Annäherungen, die ganz große Chance auf das Comeback blieb jedoch aus. Am Ende merkte man deutlich, dass die Mannschaft personell auf der letzten Rille läuft. Zu viele Ausfälle in den vergangenen Wochen machen sich bemerkbar und Calden nutzte das konsequent aus.

Aufstellung TSV Immenhausen: Marco Schneider, Arne Habisch, Timo Bülte, Steven Schöps (59. Rene Döring), Kevin Wilhelm, Leon Heckel (46. Toni Mitrovic), Max Busch (59. Leon Beilstein), Dennis Kastrop, Thomas Stern (79. Steven Schöps), Roman Sedmera, Leon Beilstein (37. Dominik Schwan)

Trainer: Marco Schneider

Tore:

1:0 Marco Patalong (12')

2:0 Ronyar Haj Ossman (36')

3:0 Marco Patalong (64')

3:1 Toni Mitrovic (73' – Vorlage Thomas Stern)