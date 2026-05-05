Zu viele Fehler gegen den Spitzenreiter

Beim Tabellenführer FSG Weidelsburg musste sich die TSV Immenhausen deutlich mit 1:5 geschlagen geben. Gegen einen eiskalten und abgezockten Gegner machten sich vor allem die vielen individuellen Fehler bemerkbar. Dazu kam erneut eine personell angespannte Lage: Mit Max Busch, Toni Mitrovic, Fiete Römer, Roman Sedmera und Bastian Jenzowski fehlten gleich mehrere wichtige Spieler verletzungs-, krankheits- oder urlaubsbedingt. Im Spiel selbst mussten zudem Nils Hellwig und Maurice Mündelein verletzungsbedingt ausgewechselt werden.
Dabei hätte die Partie kaum besser beginnen können: Nach gerade einmal 14 Sekunden brachte eine Flanke von Hellwig den Ball zu Dennis Kastrop, dessen Kopfball jedoch nur an die Latte klatschte. Mit einer frühen Führung hätte das Spiel vielleicht einen ganz anderen Verlauf nehmen können.
Stattdessen schlug Weidelsburg mit seiner ersten gefährlichen Aktion zu. Nach einer Ecke faustete Sören Enders den Ball unglücklich an den Oberschenkel von Severin Ohr, von dort sprang der Ball zum 1:0 ins Netz (24.).
Nur wenige Minuten später folgte das 2:0: Nach einem langen Einwurf in den Strafraum traf Ungeheuer zunächst das Lattenkreuz, den Abpraller verwertete Niklas Jacob (31.).
Immenhausen fand offensiv kaum Zugriff, hatte aber in der 40. Minute die Chance zum Anschluss. Mündelein setzte den freien Adrian Handel gut in Szene, doch dieser traf den Ball nicht sauber. Kein Problem für den Torwart.
Daraufhin folgte der Doppelschlag vor der Pause: Nach einer weiteren Ecke durfte Ungeheuer völlig frei per Kopf zum 3:0 einnicken (42.). Direkt nach dem Wiederanstoß verlor die TSV sofort wieder den Ball, Ohr eroberte disen und legte für Artur Weber auf, der zum 4:0 ins lange Eck traf (43.).
Nach dem Seitenwechsel zeigte Immenhausen zumindest eine Reaktion. Nach einem Rückpass nahm der Weidelsburger Keeper den Ball mit der Hand auf, indirekter Freistoß im Strafraum. Der erste Versuch musste wiederholt werden, weil ein Spieler zu früh aus der Mauer lief. Beim zweiten Anlauf spielte Leon Beilstein quer durch den Strafraum auf Stefan Bachmann, der flach zum 4:1 einschob (58.).
Doch die Hoffnung hielt nicht lange. Wieder nach einer Ecke stellte Weidelsburg durch Ohr auf 5:1 (61.) und sorgte damit endgültig für die Entscheidung.
Unterm Strich war gegen den Tabellenführer an diesem Tag zu wenig zu holen. Zu viele individuelle Fehler, zu viele Ausfälle und ein Gegner, der jede Schwäche konsequent bestrafte, führten zu einer verdienten Niederlage.
Aufstellung TSV Immenhausen:
Sören Enders, Arne Habisch, Steven Schöps (61. Pascal Kopp), Kevin Wilhelm, Leon Heckel, Maurice Mündelein (82. Timo Bülte), Dennis Kastrop (61. Nico Rottstädt), Thomas Stern, Leon Beilstein, Nils Hellwig (32. Adrian Handel), Stefan Bachmann (76. Dennis Kastrop)
Trainer: Marco Schneider
Tore:
1:0 Severin Ohr (24‘)
2:0 Niklas Jacob (31‘)
3:0 Ben Ungeheuer (42‘)
4:0 Artur Weber (43‘)
4:1 Stefan Bachmann (58‘ – Vorlage Leon Beilstein)
5:1 Severin Ohr (61‘)