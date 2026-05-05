Zu viele Fehler gegen den Spitzenreiter von Kristoffer Koch · Heute, 10:51 Uhr · 0 Leser

– Foto: Kristoffer Koch

Beim Tabellenführer FSG Weidelsburg musste sich die TSV Immenhausen deutlich mit 1:5 geschlagen geben. Gegen einen eiskalten und abgezockten Gegner machten sich vor allem die vielen individuellen Fehler bemerkbar. Dazu kam erneut eine personell angespannte Lage: Mit Max Busch, Toni Mitrovic, Fiete Römer, Roman Sedmera und Bastian Jenzowski fehlten gleich mehrere wichtige Spieler verletzungs-, krankheits- oder urlaubsbedingt. Im Spiel selbst mussten zudem Nils Hellwig und Maurice Mündelein verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Dabei hätte die Partie kaum besser beginnen können: Nach gerade einmal 14 Sekunden brachte eine Flanke von Hellwig den Ball zu Dennis Kastrop, dessen Kopfball jedoch nur an die Latte klatschte. Mit einer frühen Führung hätte das Spiel vielleicht einen ganz anderen Verlauf nehmen können.

Stattdessen schlug Weidelsburg mit seiner ersten gefährlichen Aktion zu. Nach einer Ecke faustete Sören Enders den Ball unglücklich an den Oberschenkel von Severin Ohr, von dort sprang der Ball zum 1:0 ins Netz (24.). Nur wenige Minuten später folgte das 2:0: Nach einem langen Einwurf in den Strafraum traf Ungeheuer zunächst das Lattenkreuz, den Abpraller verwertete Niklas Jacob (31.).