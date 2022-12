Zu viele Einladungen Am vergangenen Wochenende unterlag der FC Steinbach-Hallenberg dem FC An der Fahner Höhe II mit 2:4.

Logisch, zufrieden war Steinbach-Hallenbergs Trainer Robert Teske nach dem verlorenen Heimspiel nicht. Alles war aber weiß Gott auch nicht schlecht, analysierte der Trainer im Anschluss. Dass seine Mannschaft den Gegner allerdings teilweise zu besten Chancen einlud, gefiel dem 34-jährigen Trainer nicht. „Es war alles in allem ein sehr unglücklicher Tag, denke ich. Wir haben das Spiel letztlich aufgrunddessen verloren, dass wir von Beginn an zu viele Fehler gemacht haben. Wir haben uns im Grunde alle vier Tore selbst reingelegt. Allen Toren gehen wirklich haarsträubende Fehler von uns heraus“, ärgert er sich.

Auf die ersten beiden Treffer der Gäste (Wiesner 19. Min, Preller 46. Min.) hatte seine Mannschaft jeweils noch eine Antwort parat. Menz und Bischoff glichen die Rückstände wieder aus. Gegen den ganz späten Doppelschlag von Marvin Schindler (90. Min, 90+3 Min.) hatte die Elf aus dem Haselgrund dann keinen mehr im Köcher. „Ich denke wir haben gestern gegen eine richtig gute Mannschaft gespielt, auf Augenhöhe. Das Spiel war lange offen. Wir selber haben gerade in der Offensive eine gute Leistung gezeigt und Fahner II immer wieder vor Aufgaben gestellt. Wir hatten viele Chancen, die wir leider nicht genutzt haben. Sonst hätten wir auch mehr Tore erzielen können“, glaubt Robert Teske, der auch die Offensive des Gegners lobte. Dass das Oberliga-Team des FC An der Fahner Höhe an diesem Wochenende spielfrei hatte, könnte den Gäste natürlich etwas geholfen haben. Mehrere Kicker mit Oberliga-Erfahrung standen an diesem Tag im Kader. „Das hat man natürlich gemerkt. Also die offensive Abteilung, da kann man schon sagen, dass sie da viel Qualität auf dem Platz hatten. Sie haben uns immer wieder defensiv gefordert und hätten durchaus auch mehr Tore schießen können. Von daher geht der Sieg für Fahner Höhe auch in Ordnung“, bilanziert Teske.

So erwischte seine Mannschaft ganz sicher keinen rabenschwarzen Tag, vorwerfen kann Teske seinen Spielern auch nicht viel. Ein kleiner fader Geschmack ist aber trotzdem noch da. „Was eben bleibt, ist der Ärger über diese einfachen Fehler und die Einladungen an den Gegner zum Toreschießen. Ansonsten kann ich meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen. Im Gegenteil. Die Einstellung war gut, die Laufbereitschaft, die Kampfbereitschaft - das war so, wie man sich das vorstellt.“