Zu viele eigene Fehler

Am 15. Spieltag war der TSG ll zu Gast bei TSG Salach ll. Ziel war es, an die starke Leistung aus der Vorwoche anzuknüpfen. Der TSG ll startete gut ins Spiel. Die erste Halbzeit war insgesamt ausgeglichen, mit wenigen klaren Aktionen auf beiden Seiten. Dennoch hatte der TSG Möglichkeiten, um in Führung zu gehen.

Nach der Pause kam der TSG stark aus der Kabine und übernahm zunächst das Kommando. In der 72. Minute dann die kalte Dusche: Ein Missverständnis bei einem Einwurf des Gegners führte zu einem unglücklichen Eigentor und dem 1:0 für Salach. Der TSG brauchte kurz, um sich davon zu erholen, hatte aber trotzdem die große Chance auf den Ausgleich. Der Abschluss landete jedoch nur am Außennetz. Ein weiterer Fehler führte in der 82. Minute zum 2:0. Direkt im Anschluss kassierte der TSG nach einem direkten Eckball das 3:0, bei dem man defensiv völlig ungeordnet war. Mit dem Schlusspfiff fiel dann noch das 4:0.