»Zu viele dumme Fehler«: Sturm mit »bitterer Niederlage« in Ismaning

"In der Summe haben wir heute zu viele dumme Fehler gemacht, die uns das Spiel gekostet haben", analysiert ein enttäuscht wirkender Dominik Schwarz nach der heutigen Auswärtspartie des FC Sturm Hauzenberg in Ismaning - und ergänzt: "Heute wäre mindestens ein Punkt drin gewesen, doch wir haben uns leider durch individuelle Fehler selbst das Leben schwer gemacht."

Und ja, es hätte nach dem fulminanten 3:1-Heimsieg am vorausgegangenen Spieltag gegen Nördlingen ein weiterer kleiner Befreiungsschlag werden können für die Kicker vom Staffelberg. Und ja, es sah auch in der ersten Halbzeit, die die Geiger-Schwarz-Truppe mit einer 1:0-Führung beenden konnte, auch danach aus.

Doch nachdem sich auch die Hauzenberger um einen Spieler dezimiert hatten, kippte die Partie zugunsten des eigentlichen Favoriten: Ismanings Adijai sorgte für den Ausgleich (63.) - und Thies schnürte in der Folge binnen weniger als zehn Minuten den Doppelpack. Zwar kam Sturm in der Nachspielzeit durch Canales-Uhrmann noch zum Anschlusstreffer, doch die Messe war bereits gelesen. Mit einer knappen 2:3-Niederlage und hängenden Köpfen musste der Bayernliga-Aufsteiger aus Niederbayern, der in der Tabelle weiterhin dick hinten drinhängt (Platz 16), die Heimreise antreten. Die Münchener Vorstädter konnten sich nach der zuletzt krachenden 1:7-Klatsche gegen Landsberg wieder etwas rehabilitieren.

"Eine bittere Niederlage, doch im Zehn-gegen-Zehn war Ismaning am Ball einfach besser", gibt Dominik Schwarz am Ende offen zu. Für den FC Sturm Hauzenberg war's die mittlerweile zehnte Niederlage in seiner ersten Bayernliga-Saison.