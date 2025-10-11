»Zu viele dumme Fehler«: Sturm mit »bitterer Niederlage« in Ismaning

"In der Summe haben wir heute zu viele dumme Fehler gemacht, die uns das Spiel gekostet haben", analysiert ein enttäuscht wirkender Dominik Schwarz nach der heutigen Auswärtspartie des FC Sturm Hauzenberg in Ismaning - und ergänzt: "Heute wäre mindestens ein Punkt drin gewesen, doch wir haben uns leider durch individuelle Fehler selbst das Leben schwer gemacht."
Und ja, es hätte nach dem fulminanten 3:1-Heimsieg am vorausgegangenen Spieltag gegen Nördlingen ein weiterer kleiner Befreiungsschlag werden können für die Kicker vom Staffelberg. Und ja, es sah auch in der ersten Halbzeit, die die Geiger-Schwarz-Truppe mit einer 1:0-Führung beenden konnte, auch danach aus.
Doch nachdem sich auch die Hauzenberger um einen Spieler dezimiert hatten, kippte die Partie zugunsten des eigentlichen Favoriten: Ismanings Adijai sorgte für den Ausgleich (63.) - und Thies schnürte in der Folge binnen weniger als zehn Minuten den Doppelpack. Zwar kam Sturm in der Nachspielzeit durch Canales-Uhrmann noch zum Anschlusstreffer, doch die Messe war bereits gelesen. Mit einer knappen 2:3-Niederlage und hängenden Köpfen musste der Bayernliga-Aufsteiger aus Niederbayern, der in der Tabelle weiterhin dick hinten drinhängt (Platz 16), die Heimreise antreten. Die Münchener Vorstädter konnten sich nach der zuletzt krachenden 1:7-Klatsche gegen Landsberg wieder etwas rehabilitieren.
"Eine bittere Niederlage, doch im Zehn-gegen-Zehn war Ismaning am Ball einfach besser", gibt Dominik Schwarz am Ende offen zu. Für den FC Sturm Hauzenberg war's die mittlerweile zehnte Niederlage in seiner ersten Bayernliga-Saison.
Das Spiel aus Sicht von Dominik Schwarz (Trainer FC Sturm Hauzenberg): "Wir hatten grundsätzlich einen guten Match-Plan und sind nach einem Umschalt-Moment heraus mit 1:0 in Führung gegangen. Wir fahren kurz darauf einen Konter, bei dem uns der gegnerische Spieler nur noch per Notbremse aufhalten konnte, ansonsten wäre Hobelsberger alleine vorm Torwart gestanden. Die rote Karte war berechtigt. In Überzahl haben wir dann jedoch zwei, drei Konter viel zu überhastet und einfach schlecht zu Ende gespielt. Zu diesem Zeitpunkt hätten wir treffermäßig durchaus nachlegen können. Kurz vor der Pause nehmen wir uns durch zwei unnötige Fouls mit Gelb-Rot für Sinani wieder aus dem Spiel und dezimieren uns selbst.
In der Folge war's ein offenes Spiel - mit dem spielerischen Momentum etwas mehr auf der Ismaninger Seite. Wir bekommen dann den Ausgleich per Foulelfmeter eingeschenkt. Wenig später legen die Ismaninger nochmals nach zum 1:2 und 1:3. In der Nachspielzeit kommen wir noch zum 3:2-Anschlusstreffer - und Mader hatte noch eine Schusschance vom 16er weg, die nur knapp am Tor verbeigegangen ist."