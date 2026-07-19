»Zu viele Defensivfehler« kosten Schierling die Punkte

Dreimal musste Schierlings Keeper Schneider in der heutigen Partie gegen den ATSV Kelheim hinter sich greifen. – Foto: Alfred Brumbauer

Im ersten Ligaspiel der beiden Teams behielten die Gäste aus Kelheim die Oberhand und sicherten sich mit einem 3:1-Erfolg die ersten drei Punkte der Saison. In einer umkämpften Partie zeigte sich der ATSV letztlich in den entscheidenden Momenten effektiver.

Der ATSV Kelheim hat sich im Duell mit dem TV Schierling die ersten drei Punkte der Saison gesichert. Mit einem 3:1-Erfolg belohnte sich die Mannschaft für einen kämpferisch starken Auftritt und zeigte sich in den entscheidenden Momenten konsequent. Die Gäste aus Kelheim standen defensiv stabil, verteidigten mit viel Einsatz und nutzten ihre Chancen auf der anderen Seite. Bereits in der ersten Hälfte gingen die Gäste durch König in Führung. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Grau in der 61. Minute auf 2:0 und stellte damit die Weichen auf Sieg. Der TV Schierling gab sich jedoch nicht geschlagen und kam durch Schmid in der 86. Minute noch einmal heran. Die Hoffnung auf einen Punktgewinn währte allerdings nur kurz, denn Riegelsberger sorgte in der 89. Minute mit seinem Treffer für den 3:1-Endstand.

Am Ende steht ein Auftaktsieg für den ATSV Kelheim, der damit die ersten Punkte der neuen Saison einfährt.

Dominik Salzberger (Trainer TV Schierling): „Es war für uns eine ärgerliche Niederlage. Wir waren über weite Strecken des Spiels in der gegnerischen Hälfte und hatten auch genügend Möglichkeiten. In den entscheidenden Momenten haben wir uns aber zu viele Defensivfehler erlaubt, die Kelheim eiskalt ausgenutzt hat. Offensiv haben wir unsere Chancen nicht klar genug ausgespielt. Jetzt gilt es, den Kopf hochzunehmen und weiterzumachen. Am Mittwoch steht bereits das Derby in Langquaid an, auf das wir unseren Fokus richten.“