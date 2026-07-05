„Zu viele Änderungen" – TSV Waldhausen will Klasse halten

– Foto: Marcel Eichholz/Verein

Im FuPa-Teamcheck blickt Manuel Pail, Abteilungsleiter und Spielleiter des TSV Waldhausen, auf eine solide, aber ausbaufähige Saison zurück – und erklärt, warum das Trainingslager in Ottobeuren und Kempten der entscheidende Baustein für einen besseren Start in die Spielzeit 2026/2027 sein soll.

Die Saison 2025/2026 war für den TSV Waldhausen alles andere als einfach. „Das Saisonziel Klassenerhalt wurde erreicht, trotz nahezu keiner Kreisliga-A-Erfahrung der Mannschaft und dem Wegfall zweier Stammspieler verletzungs- und wechselbedingt, daher muss man insgesamt zufrieden sein", sagt Manuel Pail gegenüber FuPa. Besonders das Zwischenergebnis zur Winterpause habe die Erwartungen sogar übertroffen. Doch die Rückrunde ließ deutlich nach – mit teilweise klaren Niederlagen und zu vielen Gegentoren. „Die schwächere Rückrunde, teilweise deutliche Niederlagen und die hohe Gegentoranzahl sind Themen, die wir zur neuen Saison wesentlich verbessern müssen, um wieder unser Saisonziel zu erreichen", so Pail.

Das Highlight der Vorbereitung steht bereits fest: ein Trainingslager in Ottobeuren und Kempten. Der TSV Waldhausen pflegt seit längerem einen guten Kontakt zu den Westside Soccers Kempten, deren Platz das Team für ein Wochenende für Trainingseinheiten nutzen kann. Zwei Übernachtungen in einer Jugendherberge in Ottobeuren runden das Programm ab. Ein bewährtes Konzept, das Teamgeist und Fitness gleichermaßen fördern soll.

Klares Saisonziel: Früh sicher sein

Beim Thema Zielsetzung für 2026/2027 lässt Manuel Pail keinen Zweifel offen: „Den Klassenerhalt so früh wie möglich zu sichern." Nach den Erfahrungen der vergangenen Spielzeit soll diesmal kein Zittern am Saisonende nötig sein. Frühzeitige Stabilität – auf dem Platz und in der Tabelle – lautet die Devise.

Zwei Favoriten: Herlikofen und Straßdorf

Den Meisterschaftskampf in der Kreisliga A1 Ostwürttemberg sieht Pail zwischen zwei Teams entschieden. Sowohl dem TV Herlikofen als auch dem TV Straßdorf traut er aufgrund der letzten Platzierungen und der bereits bekanntgewordenen Neuzugänge eine Hauptrolle zu. Für den TSV Waldhausen selbst lautet die Aufgabe schlicht: in ruhigerem Fahrwasser als zuletzt durch die Saison kommen.

Kaderveränderungen: Zwei Zugänge, ein Abgang – und neuer Co-Trainer

Personell hält sich die Fluktuation beim TSV Waldhausen in Grenzen. Mit Daniel Maibach vom TSV Schlechtbach und Christian Bott vom SPV 05 Nürtingen kommen zwei neue Spieler hinzu. Justus Messerschmidt verlässt den Verein in Richtung SV Pfahlbronn. Auch im Trainerteam gibt es eine Veränderung: Martin Gutbrod, bislang Co- und Torwarttrainer, scheidet aus, ohne ein neues Amt zu übernehmen. Sein Nachfolger als Co-Trainer wird Johannes Rüger, der zuletzt in der Saison 2024/2025 beim 1. FC Rechberghausen II tätig war.

Regeländerungen: Zu viel auf einmal

Beim Thema WM-Regeländerungen übt Pail konstruktive Kritik. „Ich finde die momentan vielen Änderungen ehrlich gesagt zu viel, es besteht die Gefahr, dass einiges nicht mehr verstanden wird und entsprechend auch mehr Fehler passieren", sagt er. Eine Mahnung zur Besonnenheit – mehr Klarheit statt mehr Regeln wäre aus seiner Sicht der richtigere Weg.