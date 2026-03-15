Zu viele Abwehrfehler

Mit dem Eigentor unseres Verteidigers fing bei der SG das Debakel an. Obwohl die SG durch Herbert Becker ausgleichen konnte, sah man von der gesamten Elf nur Stückwerke. Mit ein bißchen mehr Ruhe und ein bißchen weniger Nervosität wäre man den Gästen ein gleichwertiger Gegner gewesen. Unkonzentriert wurden die Bälle nach vorne gedroschen, so daß kein vernünftiger Spielzug zustande kam. Anders dagegen ließen die Gäste den Ball laufen und berannten das Tor der SG unaufhaltsam. Völlig hilflos war die Abwehrreihe der SG diesem Sturmlauf ausgeliefert. Bei der Elf der SG war bei den meisten Spielern zu erkennen, daß es an Kondition fehlt. Der Sieg der Vereinigten ist in dieser Höhe voll verdient.

HS