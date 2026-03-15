 2026-03-13T07:45:35.464Z

Spielbericht

Zu viele Abwehrfehler

von Jürgen Kleinhans · Heute, 12:33 Uhr · 0 Leser

Verlinkte Inhalte

Kreisliga B Wolfhagen 70/71
SG Martinhag III
SG SV Balhorn II
So., 31.01.1971, 12:45 Uhr
SG SV Balhorn / TSV Istha
SG SV Balhorn / TSV IsthaSG SV Balhorn II
SG Martinhagen/Breitenbach
SG Martinhagen/BreitenbachSG Martinhag III
1
6
Abpfiff

Mit dem Eigentor unseres Verteidigers fing bei der SG das Debakel an. Obwohl die SG durch Herbert Becker ausgleichen konnte, sah man von der gesamten Elf nur Stückwerke. Mit ein bißchen mehr Ruhe und ein bißchen weniger Nervosität wäre man den Gästen ein gleichwertiger Gegner gewesen. Unkonzentriert wurden die Bälle nach vorne gedroschen, so daß kein vernünftiger Spielzug zustande kam. Anders dagegen ließen die Gäste den Ball laufen und berannten das Tor der SG unaufhaltsam. Völlig hilflos war die Abwehrreihe der SG diesem Sturmlauf ausgeliefert. Bei der Elf der SG war bei den meisten Spielern zu erkennen, daß es an Kondition fehlt. Der Sieg der Vereinigten ist in dieser Höhe voll verdient.

HS