 2025-11-18T09:22:12.436Z

Allgemeines
Das Spiel gegen den TSV Kottern wurde abgesagt
Das Spiel gegen den TSV Kottern wurde abgesagt – Foto: Mike Sigl

Zu viel Schnee: TuS-Spiel gegen den TSV Kottern abgesagt

Fußball Bayernliga

Verlinkte Inhalte

Bayernliga Süd
TSV Kottern
Geretsried

Im letzten Heimspiel des Jahres gegen den TSV Kottern wollten die Geretsrieder Bayernliga-Fußballer mit einem Sieg ihren Abstand zu Relegationszone der Tabelle vergrößern. Doch die Partie wurde abgesagt

Nachdem es den ganzen Freitag über geschneit hatte, wurde am Abend beschlossen, dass die Bayernliga-Begegnung des TuS gegen Kottern auf dem Hauptfeld des Isarau-Stadions nicht ausgetragen werden kann. Es ist offenbar auch nicht möglich, auf den Kunstrasenplatz auszuweichen, da dieser wegen der fehlenden Abgrenzung der Zuschauerbereiche nicht für den Spielbetrieb in der Bayernliga zugelassen ist.

Heute, 14:00 Uhr
TuS Geretsried
TuS GeretsriedGeretsried
TSV Kottern
TSV KotternTSV Kottern
Abgesagt

Aufrufe: 021.11.2025, 14:20 Uhr
Rudi StalleinAutor