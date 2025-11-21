Zu viel Schnee: TuS-Spiel abgesagt

Im letzten Heimspiel des Jahres gegen den TSV Kottern wollten die Geretsrieder Bayernliga-Fußballer mit einem Sieg ihren Abstand zu Relegationszone der Tabelle vergrößern. Doch die Partie wurde abgesagt

Nachdem es den ganzen Freitag über geschneit hatte, wurde am Abend beschlossen, dass die Bayernliga-Begegnung des TuS gegen Kottern auf dem Hauptfeld des Isarau-Stadions nicht ausgetragen werden kann. Es ist offenbar auch nicht möglich, auf den Kunstrasenplatz auszuweichen, da dieser wegen der fehlenden Abgrenzung der Zuschauerbereiche nicht für den Spielbetrieb in der Bayernliga zugelassen ist.