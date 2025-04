„Zu viel Genörgel“: Engel hört als Budenheim-Trainer auf

Budenheim. Nach 34 Jahren Fußball ohne Pause ist für Dennis Engel im Sommer erst mal Schluss. Der Trainer des abstiegsgefährdeten FV Budenheim spricht offen über die Gründe. Über einige negative Entwicklungen im Amateurfußball könne er einfach nicht mehr hinwegblicken, sagt er. Auch in seiner eigenen Mannschaft nehme er „zu wenig Engagement und zu viel Genörgel“ wahr. Was den Coach noch alles stört und wieso genau er sein Amt niederlegt, lest Ihr im Plus-Artikel der Allgemeinen Zeitung.