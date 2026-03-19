"Zu verlieren haben wir nichts" - Bovender SV empfängt SSV Vorsfelde

Die Rollen sind dabei klar verteilt: Vorsfelde reist als Tabellenführer an und konnte bereits im Hinspiel einen 2:0-Erfolg gegen Bovenden feiern. Dennoch spricht die Heimstärke für den Bovender SV, der zuhause noch ungeschlagen ist und bislang fünf Siege sowie zwei Remis verbuchen konnte.

Bovendens Trainer Yannick Broscheit sieht die Favoritenrolle klar beim Gegner: „Vorsfelde ist für mich immer noch ein Aufstiegsaspirant. Sie haben die beiden Top-Teams Göttingen 05 und Gifhorn geschlagen und gegen Bleckenstedt unentschieden gespielt. Wir gehen in das Spiel nicht als Favorit, nichtsdestotrotz haben wir schon öfter gezeigt, dass wir die Topteams ärgern können, wenn wir uns auf uns konzentrieren und den Matchplan umsetzen.“

Dabei ist sich der Coach auch der individuellen Qualität des Gegners bewusst: „Die individuelle Qualität spricht für Vorsfelde, da müssen wir als Team noch enger zusammenrücken und jeder muss einen Meter mehr machen als sein Gegenspieler.“