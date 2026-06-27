Zu- und Abgang bei Lichtenberg 47, Tasmania vergibt 5-Jahres-Vertrag

– Foto: Artur Kraus

Der Newsticker ist zurück und informiert über Transfers, Trainer-Entscheidungen und andere Vorkommnisse und Veränderungen im Berliner Amateurfußball.

Lichtenberg 47 muss in der kommenden Saison auch auf Muhammed Zekiroglu verzichten. Der 19-Jährige kam im Winter von Viktoria Berlin, wurde sofort Stammspieler und will nun in eine höhere Spielklasse wechseln. Im Gegenzug hat der Oberligist Alex Steinke als ersten Neuzugang präsentiert. Der 21-Jährige kommt von Fortuna Biesdorf, hat dort in der abgelaufenen Saison 14 Tore in 20 Berlin-Liga-Spielen geschossen.

Tasmania treibt die Kaderplanung voran und hat einen für den NOFV-Bereich ungewöhnlichen Vertrag aufgesetzt. Linksverteidiger Youssef Labbouz hat sich bis 2031(!) an die Neuköllner gebunden.

26.06. +++ BFV sagt U13-Finale ab

Am Sonntag sollten Hertha 03 und der Frohnauer SC um die Berliner Meisterschaft der D-Junioren spielen. Nun hat der BFV das Spiel aufgrund der erwarteten Temperaturen abgesagt. Das Finale soll in der kommenden Woche neu angesetzt werden.

26.06. +++ Union-Talent nach Aue

Der 1. FC Union Berlin hat Leon Prosche zum Drittliga-Absteiger Erzgebirge Aue verliehen. Dort soll der 19-jährige Verteidiger, der seinen Vertrag in Köpenick erst kürzlich verlängert hat, erste Erfahrungen im Herrenbereich sammeln.

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