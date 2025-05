Zu spätes Erwachen: Uffing kassiert Pleite – Krün bietet Pöcking Paroli

Die Pleite war schnell erklärt. Dem Coach fehlten mal wieder einige Stammkräfte, dazu musste er bereits nach 25 Minuten den grippegeschwächten Kilian Wiehle wieder vom Feld nehmen. Zusätzlich verschliefen die Gäste die ersten 45 Minuten vollends. „Da waren wir nicht auf dem Platz“, betonte Neuner. Die Quittung war der 0:2-Rückstand, Max Feirer (16.) und Martin Ertl (33.) hatten für die Gastgeber getroffen. In Hälfte zwei steigerten sich die Uffinger, waren zwischenzeitlich auch nah dran am Anschlusstreffer. Dadurch verdienten sie sich auch ein Lob des Trainers: „Kompliment, sie haben sich nie aufgegeben, es immer weiter probiert.“ Doch Zählbares sprang nicht heraus. Stattdessen machte Höhenrains Kilian Mühr in der 88. Minute mit dem 3:0 endgültig den Deckel drauf.

Sowohl die Anfangsphase als auch die Schlussminute sind ausschlaggebend für die nächste Niederlage des SV Krün in der Fußball-Kreisklasse gewesen. Mit 0:2 mussten sich die Isartaler dem SC Pöcking geschlagen geben. „Klar, eine Niederlage ist immer keine schöne Sache“, gab Krüns Spielertrainer Stephan Benz zu. Doch er musste einmal mehr mit dem „letzten Aufgebot“ antreten und daher war er zufrieden. „Es hat echt Spaß gemacht und wir haben uns Bombe präsentiert.“

Gleich vier Spieler mussten ran, die schon seit einer gefühlten Ewigkeit nicht mehr dabei waren – Benedikt Wurmer, Georg Fleyss und Michael Pogrzeba feierten im letzten Heimspiel ihren Saisoneinstand. „Und Stefan Neuner war nach seinem Kreuzbandriss das erste Mal wieder dabei“, ergänzte Benz. „Dafür haben wir über weite Strecken echt gut mitgehalten und brauchen uns für den Auftritt nicht zu verstecken.“ Auch das schnelle 0:1 (3.) durch Philipp Hönigschmid verkraftete der SVK gut.

In Halbzeit zwei schnupperten die Krüner gar am Ausgleich, ließen aber die letzte Konsequenz im Abschluss vermissen. Die erste Chance ergab sich für Wurmer, den Benz aber in Schutz nahm. „Der hat ja mit Fußball eigentlich gar nichts mehr am Hut. Wenn ich auf jemand sauer bin, dann am ehesten auf mich selber.“ Der Spielertrainer ließ zwei gute Möglichkeiten ungenutzt. Einmal scheiterte er aussichtsreich an Pöckings Schlussmann Marius Klitscher, dann setzte er einen Kopfball am langen Pfosten knapp am Gehäuse vorbei. Stattdessen war der Schlusspunkt SCP-Stürmer Maximilian Heinecke vorbehalten. Nach Konter stellte er auf 0:2 und besiegelte die 19. Niederlage des SVK. Es folgt noch kommenden Samstag der finale Auftritt in der Fremde, beim SV Uffing.