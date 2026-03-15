Zu spät zurückgekommen: SpVgg Kammerberg verliert gegen Langengeisling mit 2:4

Kammerbergs Martin Reindl – Foto: Birgit Gleixner

Trotz Steigerung nach der Pause reicht es nicht zum Sieg. Nur drei Punkte trennen Kammerberg noch vom Abstiegsplatz.

Die Fußballer der SpVgg Kammerberg wollten erstmals seit Mitte September zwei Bezirksliga-Partien in Folge gewinnen – doch daraus wurde im Heimspiel gegen den FC Langengeisling nichts. Trotz einer Steigerung nach der Pause verloren die Kammerberger mit 2:4 (0:2). „Der Unterschied zu unserer Leistung vor einer Woche hätte kaum größer sein können“, sagte SpVgg-Coach Victor Medeleanu.

Der Gegensatz zum 3:0-Erfolg in Altenerding war riesig – vor allem vor der Pause. Die Ausfälle von sechs wichtigen Spielern wogen letztlich schwerer, als es der Spielvereinigung lieb war. Als Ausrede sollten sie dennoch nicht gelten. „Wir haben unseren Kader breit aufgestellt. Allerdings müssen sich die Jungs zeigen wollen“, so Teammanager Klaus Kollmair. In den Vordergrund drängte sich gegen Langengeisling aber kaum ein Kammerberger. Die Gäste waren gieriger in den Zweikämpfen und wirkten spritziger – im Kopf und in den Beinen. Das Resultat war eine 2:0-Führung zur Halbzeitpause: Zunächst traf Philipp Maiberger per 16-Meter-Schuss nach einem Angriff über die linke Seite (16.), ehe Kilian Stenzel einen Konter zum 0:2 abschloss (42.).

Nach dem Wechsel zeigte die Medeleanu-Elf eine Reaktion. „Da haben wir es richtig gut gemacht“, sagte der SpVgg-Coach. Plötzlich erspielten sich die bis dahin harmlosen Kammerberger Möglichkeiten. Und nach einem Foul an Luka Fantisch erzielte Domenik Kaiser per Elfmeter den 1:2-Anschlusstreffer (63.). Die Gastgeber erhöhten den Druck und schnupperten am Ausgleich, doch statt 2:2 stand es kurz darauf 1:3 (67.).

Auch nach dem Gegentreffer durch Lenny Gremm gaben die Kammerberger Kicker nicht auf. Die Belohnung war der erneute Anschlusstreffer durch Martin Reindl (88.). Die SpVgg-Männer glaubten an den Punktgewinn – bis Gremm in der Nachspielzeit mit dem 2:4 für die endgültige Entscheidung sorgte. Die Enttäuschung bei der Spielvereinigung war groß. „Wir haben einfach zu viele Fehler gemacht. Die erste Hälfte war nicht gut“, sagte Medeleanu nach dem Schlusspfiff.

Kammerberg verpasste einen Befreiungsschlag. Der Vorsprung auf die Abstiegsrelegationszone beträgt nur drei Punkte. Medeleanu fordert: „In den nächsten Wochen müssen wir punkten.“ Sonst könnte die Bezirksliga-Zeit nach elf Saisonen enden.