Zu spät: SG Lauscha/Neuhaus mit erstem Rückrundensieg

Das Team von Trainer Daniel Meyer hatte auch gleich eine große Möglichkeit zur Führung. Nach der Vorlage von Teodor Laslo hatte Fabian Kirchner freie Schussbahn. Aber Keeper Julius Geyling war zur Stelle und konnte das Leder zur Ecke abwehren. Davon hatten die Gäste in den ersten zwölf Minuten gleich drei Stück. Und dies brachte Fabian Kirchner ganz gefährlich nach innen und erzeugte dadurch weitere Torgefahr. Beim Abwehrversuch unterlief dann noch in der Anfangsviertelstunde Martin Schleicher ein Eigentor. Er wollte die Eingabe mit der Brust auf seinen Torwart abtropfen lassen, wie schon kurz zuvor, als er so zur Ecke klärte. Aber Julius Geyling war schon auf dem Weg Richtung Ball. Und so trudelte das Leder ins eigene Tor. Die Platzhirsche antworteten mit zwei Abschlüssen von Ali Imdedashvili (Außennetz / drüber). Nach einem guten Zuspiel über die rechte Angriffsseite hatte Maximilian Kupfer nicht das notwendige Zielwasser. Aber insgesamt hatten die Gäste – bedingt durch die bessere Spielanlage - mehr vom Spiel. Aber Hildburghausen machte es den Lauschaern auch leicht. So gelang den Gästen sogar der zweite Treffer. Beim dritten Nachstochern war der Ball dann über der Linie. Und es war mindestens wieder ein halbes Eigentor. Die Gäste führten zur Halbzeit verdient mit 2:0. Hildburghausen war mit den eigenen Leistungen unzufrieden. Aber noch waren ja 45 Minuten Zeit.

Beim 0:2 verletzte sich Keeper Julius Geyling an der linken Hand – Schiedsrichter Drößler sah hier kein Foulspiel – und musste dann zur Halbzeit seinen Platz im Tor räumen. Diesen Part übernahm Dennis Krüger. Und Hildburghausen brachte dann mit Maxi Schneider einen richtigen Angreifer. Und der 23-jährige hatte mit einem Doppelpack nach seinem ersten Einsatz nach langer Verletzung ein tolles Comeback. Beim Anschlusstreffer war es sein erster Ballkontakt und es waren genau 36 Sekunden im zweiten Durchgang gespielt. Beim Ausgleich ging ein Eckball von Franz Naumann voraus. Martin Schleicher setzte das Leder per Kopfball an den Pfosten und Schneider staubte ab. Nun begann die beste Phase der Gastgeber. Jetzt schien die Partie zu kippen. Die Hintermannschaft der Gäste verrichtete Schwerstarbeit. Yannik Kuhles (u. a. ein Pfostentreffer) und Louis Kreußel hatten jeweils zwei Hochkaräter zur Heimführung. Auf der anderen Seite köpfte Johannes Schelhorn den Ball von der Linie und Teodor Laslo setzte das Leder über den Dreiangel. Die Nachspielzeit war abgelaufen und es gab noch einen Eckball für die Gäste. Dies war die allerletzte Aktion im Spiel. Den ruhenden Ball brachte Maxim Stiehl nach innen und im Strafraum wuchtete SG-Kapitän Josef Hienzsch das Leder in die Maschen. Zwischen dem Anpfiff zur Ecke und dem Abpfiff vom Spiel lagen gerade Mal fünf Sekunden. Mit dem Sieg nehmen die Gäste der Sportgemeinschaft Lauscha/Neuhaus alle drei Punkte aus Hildburghausen mit auf den Heimweg. Nach dem Kopfballtreffer von MK Josef Hienzsch nach einem Eckball von Maxim Stiehl pfeift Schiedsrichter Johannes Drößler gar nicht mehr an.

Fazit: Die SG kam somit in Hildburghausen zum Sieg. Es war der erste Sieg für die Schützlinge von Trainer Daniel Meyer im Klaenderjahr 2025. Seine Mannschaft gibt die Rote Laterne an Westríng Gotha weiter. Für die Eintracht war es die dritte Niederlage in Folge.