Zu spät belohnt – Wolfsburg scheitert an sich selbst

Dabei hatte die Partie aus Wolfsburger Sicht verheißungsvoll begonnen. Die Mannschaft von Dieter Hecking setzte die Gäste früh unter Druck, erarbeitete sich Chancen – und hätte eigentlich in Führung gehen müssen. „Wir sind ganz ordentlich ins Spiel gekommen und hatten die Situation, in der wir in Führung gehen können“, sagte Hecking später und dachte dabei vor allem an die Szene, in der Patrick Wimmer frei vor dem Tor wegrutschte. „Das war eigentlich ein sicheres Tor.“
Doch statt der Führung folgte der Rückschlag. Oscar Hojlund traf in der 21. Minute aus dem Rückraum – ein Treffer, der Wirkung zeigte. Wolfsburg verlor an Sicherheit, Frankfurt gewann an Klarheit. „Danach hat man gesehen, welche Qualität Frankfurt hat, vor allem mit dem Tempo über die Flügel“, so Hecking.
Das zweite Gegentor fiel nach einer Standardsituation, als Arnaud Kalimuendo am schnellsten reagierte (32.). „Das darf so nicht fallen“, monierte Hecking, „auch wenn der Gegner das gut ausgenutzt hat.“ Wolfsburg lief hinterher, fand keinen Zugriff mehr – und verpasste kurz vor der Pause noch die Chance, den Anschluss herzustellen.
Einseitige zweite Hälfte ohne Ertrag
Nach dem Seitenwechsel änderte sich das Spiel komplett. Wolfsburg drückte, lief an, investierte – und zwang Frankfurt tief in die eigene Hälfte. Lovro Majer traf per Freistoß nur die Latte (49.), später scheiterten er und Wimmer mehrfach an Michael Zetterer.
„Wir haben in der zweiten Halbzeit viel investiert, gut verteidigt und Frankfurt bis auf die Schlussphase kaum noch Chancen zugelassen“, analysierte Hecking. Tatsächlich war es ein Spiel auf ein Tor – doch der entscheidende Moment blieb aus.
Das Problem lag im letzten Drittel. „Wir haben es im Abschluss nicht gut genug gemacht“, sagte der Wolfsburger Trainer. „Wir haben oft nicht die richtige Entscheidung getroffen und sind nicht mit der nötigen Überzeugung zum Abschluss gekommen.“
Frankfurt hingegen zog sich zurück, verteidigte kompakt – und lebte vom Vorsprung. Albert Riera sah ebenfalls zwei völlig unterschiedliche Halbzeiten: „In der ersten Halbzeit haben wir alles kontrolliert, vor allem im Offensivspiel.“ Nach der Pause jedoch habe man „dem Gegner zu viele Räume gegeben“.
Ein Treffer, der nicht mehr reicht
Als Pejcinovic in der 97. Minute schließlich traf, war es die späte Belohnung für den Aufwand – aber keine Rettung mehr. „Wir hatten viele Abschlüsse, so viele wie selten in dieser Saison“, sagte Hecking, „aber das Tor ist einfach zu spät gefallen, um dem Spiel noch eine andere Richtung zu geben.“
So bleibt ein Spiel, das vieles offenbarte: Mut, Druck, Phasen von Kontrolle – aber auch die bekannten Schwächen im Umgang mit Rückschlägen und in der Chancenverwertung. Und wieder einmal die Erkenntnis, dass im Abstiegskampf nicht der Aufwand zählt, sondern das Ergebnis.