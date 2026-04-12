Zu spät belohnt – Wolfsburg scheitert an sich selbst

Dabei hatte die Partie aus Wolfsburger Sicht verheißungsvoll begonnen. Die Mannschaft von Dieter Hecking setzte die Gäste früh unter Druck, erarbeitete sich Chancen – und hätte eigentlich in Führung gehen müssen. „Wir sind ganz ordentlich ins Spiel gekommen und hatten die Situation, in der wir in Führung gehen können“, sagte Hecking später und dachte dabei vor allem an die Szene, in der Patrick Wimmer frei vor dem Tor wegrutschte. „Das war eigentlich ein sicheres Tor.“ Doch statt der Führung folgte der Rückschlag. Oscar Hojlund traf in der 21. Minute aus dem Rückraum – ein Treffer, der Wirkung zeigte. Wolfsburg verlor an Sicherheit, Frankfurt gewann an Klarheit. „Danach hat man gesehen, welche Qualität Frankfurt hat, vor allem mit dem Tempo über die Flügel“, so Hecking.

Das zweite Gegentor fiel nach einer Standardsituation, als Arnaud Kalimuendo am schnellsten reagierte (32.). „Das darf so nicht fallen“, monierte Hecking, „auch wenn der Gegner das gut ausgenutzt hat.“ Wolfsburg lief hinterher, fand keinen Zugriff mehr – und verpasste kurz vor der Pause noch die Chance, den Anschluss herzustellen. Einseitige zweite Hälfte ohne Ertrag Nach dem Seitenwechsel änderte sich das Spiel komplett. Wolfsburg drückte, lief an, investierte – und zwang Frankfurt tief in die eigene Hälfte. Lovro Majer traf per Freistoß nur die Latte (49.), später scheiterten er und Wimmer mehrfach an Michael Zetterer.