Zu spät aufgewacht: Fortuna Chemnitz tritt auf der Stelle

Dass die Stimmung beim Chemnitzer Trainer Rocco Dittrich am Montagmorgen einen Tiefpunkt erreicht hat, verwundert kaum. Vor allem die erste Halbzeit bot Anlass zur Sorge. Die Fortuna agierte seltsam gehemmt, fast schon lethargisch in einer Situation, die eigentlich nach höchster Intensität verlangt hätte. „In der ersten Halbzeit waren wir absolut nicht im Spiel, da hat fast alles gefehlt, was man braucht“, analysierte der Coach die Anfangsphase, in der seine Elf kaum Zugriff auf die Partie fand.

Erst nach dem Seitenwechsel und dem sogenannten „Pausentee“ zeigte die Fortuna ein anderes Gesicht. Doch wie so oft in dieser Saison benötigte die Mannschaft erst einen Nackenschlag, um ihr volles Potenzial abzurufen. In der 67. Minute war es Kevin Urbanek, der die Dresdner Gäste in Führung brachte und das Stadion kurzzeitig in Schockstarre versetzte.

Doch die Reaktion der Gastgeber folgte. „Nachdem Pausentee war es dann deutlich besser, aber gut wurde es erst, als wir 0:1 hinten lagen“, so Dittrich. Die Chemnitzer warfen nun alles nach vorne und bewiesen Moral. In der 78. Minute belohnte Kevin Eberlein die Bemühungen mit dem Ausgleichstreffer zum 1:1. Es folgte ein Sturmlauf der Hausherren, die in dieser Phase am Sieg schnupperten. Dittrich konstatierte: „Nach dem 1:1 hatten wir eine gute Druckphase, aber mehr war am Ende nicht drin.“