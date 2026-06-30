„Zu sorglos verteidigt" – Heimstetten verliert gegen 1860 Rosenheim

„Ich weiß, das hört sich bei dem Ergebnis ein bisschen komisch an, aber es war insgesamt ein sehr ordentliches Testspiel“, resümiert Co-Spielertrainer Lukas Riglewski (r.) – Foto: Sven Leifer

Gemeinsames Grillen, diverse Spiele und eine Wanderung am Spitzingsee: Bei den Bayernliga-Fußballern des SV Heimstetten ist am Wochenende der Zusammenhalt neben dem Rasen – neudeutsch: Teambuilding – im Vordergrund gestanden. Fast schon nebenbei bestritt die Mannschaft ihre dritte Vorbereitungspartie und kassierte dabei eine 4:5-Niederlage gegen den TSV 1860 Rosenheim.

Zu sorglos verteidigt: Heimstetten unterliegt 1860 Rosenheim 4:5

„Ich weiß, das hört sich bei dem Ergebnis ein bisschen komisch an, aber es war insgesamt ein sehr ordentliches Testspiel“, resümiert Co-Spielertrainer Lukas Riglewski nach dem Heimauftritt des SVH gegen den Bayernliga-Aufsteiger. So habe seine Mannschaft über weite Strecken strukturiert und gut gespielt und sich obendrein etliche Chancen erarbeitet. Doch zum einen sei Rosenheim im Abschluss effizienter gewesen, so Riglewski. Zum anderen habe seine Elf „zu sorglos und zu unclever verteidigt – vor allem in der Box“.