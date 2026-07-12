„Zu null“ als Ansage: Heeslinger SC bezwingt TSV Buchholz 08 2:0

– Foto: Thies Meyer

Im kleinen Finale der Elsdorfer Pokalwochen traf der Heeslinger SC auf den TSV Buchholz 08. Trotz Ungenauigkeiten im eigenen Spiel ist HSC-Coach Nico Matern zufrieden mit der Leistung und dem 2:0-Sieg seines Teams.

„Vor allem finde ich es sehr erfreulich, dass wir zu null gewonnen haben“, beginnt Heeslingens Trainer Nico Matern sein Fazit zum Spiel um Platz drei bei den Elsdorfer Pokalwochen am Freitagabend. „Denn wir werden in der anstehenden Saison viel Wert darauf legen, wenig Gegentore zu kassieren. Die Gegner sollen sich an uns die Zähne ausbeißen“, so Matern weiter.

Außerdem bemerkt der HSC-Coach, dass es für seine Mannschaft in der Hälfte phasenweise sehr gut lief. Gleich zu Beginn des Spiels zeigten sich die Heeslinger torgefährlich und machten viel Druck auf den Buchholzer Kasten. Darvin Stüve, Jarno Böntgen und Maxi Köhnken machten mit ihren Aktionen deutlich, dass sie sich dringend in die Torschützeliste eintragen wollten, doch es sollte noch nicht sein.





Die Buchholzer Abwehr war konzentriert bei der Sache und machte es den Heeslingern nicht leicht. Nahezu jede Aktion wurde von den TSV-Spielern unterbrochen, sodass ein erfolgreicher Abschluss lange auf sich warten ließ. „Wir hatten in den ersten 20 Spielminuten viele Abschlüsse. Da hätte das 1:0 schon eher fallen müssen. Danach, in der Mitte der ersten Halbzeit, waren in unserem Spiel außerdem zu viele Ungenauigkeiten“, kritisiert Nico Matern.

Buchholz kann Fehler der Heeslinger nicht nutzen



Die Buchholzer konnten die Fehler der Heeslinger jedoch nicht zu ihren Gunsten nutzen und auch der HSC-Torwart Jeroen Gies hielt mit starken Paraden den eigenen Kasten sauber. Kurz vor dem Halbzeitpfiff, als Spieler und Zuschauer bereits dachten, dass es mit einem 0:0 in die Pause gehen würde, traf Heeslinger Jarno Böntgen überraschend zum lang ersehnten ersten Tor des Spiels.

„In der zweiten Halbzeit haben wir noch einmal eine Schippe draufgelegt und haben eine noch bessere Leistung als in der ersten Hälfte gezeigt“, findet Nico Matern. „Wir haben insgesamt kompakt agiert und gut verteidigt.“

Joel Schallschmidt trifft zum 2:0 für Heeslingen



Für die Buchholzer ergaben sich in den letzten 45 Spielminuten kaum noch Torchancen. Die Heeslinger erhöhten den Druck und wollten offensichtlich dringend den zweiten Treffer erzielen, doch auch der ließ wieder auf sich warten. Dass er sich in der Partie noch nicht mit einem Tor belohnen konnte, sorgte für Unmut bei Maxi Köhnken. Nach einem erneut gescheiterten Versuch trat der Heeslinger nach einem kurzen Schrei gegen den gegnerischen Pfosten. Für das zweite HSC-Tor sorgte Joel Schallschmidt per Kopfball in der 75. Minute.

Zuletzt begannen die Buchholzer aus Frust aufgrund des Spielstandes auf dem Feld körperbetont zu agieren. Es wurde gezogen, geschoben und geschubst. Doch all das änderte nichts am 2:0-Sieg für den HSC und den damit einhergehenden dritten Platz bei den Elsdorfer Pokalwochen.