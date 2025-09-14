»Zu naiv und egoistisch«-Kelheim weiterhin ungeschlagen

Asllan Shalaj (Trainer SV TG Straubing): „Es war eine unglückliche Niederlage. Wir brauchen gefühlt hundert Chancen für ein Tor und kassieren gleichzeitig so einfache Gegentore wie schon in der ersten Minute. Mit vier Aluminiumtreffern hatten wir natürlich auch enormes Pech. Außerdem haben wir es nicht geschafft, den gegnerische Torwart zu bezwingen. Wir sind zu naiv, zu egoistisch und das reicht dann einfach nicht, um zu einer Spitzenmannschaft zu gehören.“

Christian Gottschalk (Sportlicher Leiter ATSV Kelheim): „Es war wie zu erwarten ein Spitzenspiel. Wir sind super gestartet, als Nico Pollmann nach Unklarheiten in der Abwehrreihe von Türk Gücü zugeschlagen hat. In den ersten 15 bis 20 Minuten waren wir klar am Drücker, bekommen dann einen berechtigten Elfmeter, den wir leider nicht verwandeln konnten. Kurz darauf kassieren wir das 1:1, welches zu diesem Zeitpunkt absolut verdient war, weil Straubing schon einen Latten- und einen Pfostentreffer hatte. In der zweiten Halbzeit sind wir wieder gut reingekommen und konnten auf 2:1 erhöhen. Direkt im Gegenzug kassieren wir dann unglücklicherweise das 2:2. Beim 3:2 hatte man dann gefühlt den Deckel drauf. Wir erkämpften uns heute die drei Punkte im Spitzenspiel und das nicht ganz unverdient.“