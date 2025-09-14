»Zu naiv und egoistisch«-Kelheim weiterhin ungeschlagen

Die Sonntagsspiele des 10. Spieltags in der Bezirksliga West hielten erneut spannende Momente bereit. Tabellenführer Kelheim setzte sich im Spitzenspiel in Straubing durch, während Walkertshofen im Tabellenkeller eine deutliche Niederlage gegen den FC-DJK Simbach einstecken musste.
Kevin Grobauer (Spielertrainer ASCK Simbach): „Am Ende des Tages haben wir irgendwie nicht ins Spiel gefunden, konnten bei weitem nicht an die Leistung der letzten Woche anknüpfen. Verdient gingen wir dann mit einem 0:1-Rückstand in die Halbzeit. Für die zweite Hälfte hatten wir uns eigentlich viel vorgenommen, mussten jedoch kurz nach Wiederanpfiff das zweite Gegentor hinnehmen. Den Anschlusstreffer haben wir noch erzielt, das war es dann aber auch. Man muss ehrlich sagen, dass die Niederlage heute verdient war.“
Das Ergebnis stand heute nicht im Vordergrund. Im Verlauf der Partie kam es zu einer Unterbrechung, da ein Spieler von Walkertshofen nach einem Zweikampf nicht weiterspielen konnte und medizinisch behandelt werden musste.
Matthias Reichl (Trainer FC-DJK Simbach): „Ein verdienter und aufgrund der Tabellensituation ganz wichtiger Sieg für uns. Dass Fußball allerdings schnell zur Nebensache wird, hat man heute gesehen. Im Namen des FCS natürlich gute Besserung an dieser Stelle.“
Asllan Shalaj (Trainer SV TG Straubing): „Es war eine unglückliche Niederlage. Wir brauchen gefühlt hundert Chancen für ein Tor und kassieren gleichzeitig so einfache Gegentore wie schon in der ersten Minute. Mit vier Aluminiumtreffern hatten wir natürlich auch enormes Pech. Außerdem haben wir es nicht geschafft, den gegnerische Torwart zu bezwingen. Wir sind zu naiv, zu egoistisch und das reicht dann einfach nicht, um zu einer Spitzenmannschaft zu gehören.“
Christian Gottschalk (Sportlicher Leiter ATSV Kelheim): „Es war wie zu erwarten ein Spitzenspiel. Wir sind super gestartet, als Nico Pollmann nach Unklarheiten in der Abwehrreihe von Türk Gücü zugeschlagen hat. In den ersten 15 bis 20 Minuten waren wir klar am Drücker, bekommen dann einen berechtigten Elfmeter, den wir leider nicht verwandeln konnten. Kurz darauf kassieren wir das 1:1, welches zu diesem Zeitpunkt absolut verdient war, weil Straubing schon einen Latten- und einen Pfostentreffer hatte. In der zweiten Halbzeit sind wir wieder gut reingekommen und konnten auf 2:1 erhöhen. Direkt im Gegenzug kassieren wir dann unglücklicherweise das 2:2. Beim 3:2 hatte man dann gefühlt den Deckel drauf. Wir erkämpften uns heute die drei Punkte im Spitzenspiel und das nicht ganz unverdient.“
Johannes Wittenzellner (Spielertrainer SpVgg Plattling): „Es war heute eine gerechte Niederlage. Neufraunhofen hat uns mit ihrer Spielweise sowohl im Spielaufbau als auch im Umschaltspiel vor Probleme gestellt. Uns selbst hat im letzten Drittel die nötige Durchschlagskraft gefehlt.“
Die Partie zwischen Aiglsbach und Falkenberg wurde aufgrund von anhaltenden Regenschauern bereits im Vorfeld abgesagt.