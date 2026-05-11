„Zu naiv" – Pullach schenkt Sieg in erster Halbzeit her

Pullachs Trainer Fabian Beigl: „Plumpe Fehler aus heiterem Himmel.“ – Foto: brouczek

Die Pullacher verlieren auswärts mit 1:3. Trainer Fabian Beigl spricht von „plumpen Fehlern" und einem verschenkten Spiel seiner Mannschaft.

Fabian Beigls Vermutung, dass der VfL Denklingen seinen gefährlichsten Mann mit Blick auf die anstehende Abstiegsrelegation schonen könnte, bestätigte sich nicht. Am Ende war Doppelpacker Simon Ried ein entscheidender Faktor bei Denklingens 3:1 (3:0)-Heimsieg über Beigls SV Pullach.

Der zweite waren die nach des SVP-Trainers Meinung „plumpen Fehler“ seiner Elf vor der Pause, etwa beim 1:0 durch Lukas Greif „aus heiterem Himmel“ (Beigl), als sich Jasal Mansaray und Vinzenz Neubauer nach einem langen Ball der Hausherren nicht einig waren (18.). Eine ähnliche Situation bescherte dem VfL einen Strafstoß, den Ried gegen Neubauer clever herausholte und selbst verwandelte (24.).