„Zu naiv gewesen“ – Langengeisling verspielt Führung in Überzahl

Zunächst dominierten die Geislinger die Partie und spielten sich immer wieder nach vorne. „Im letzten Drittel waren wir aber nicht konsequent genug und haben unsere Chancen nicht richtig ausgespielt“, erzählte FCL-Coach Maximilian Hintermaier.

Der FC Langengeisling bleibt auch im siebten Spiel in Folge ohne Punktgewinn. Auswärts beim Mitkonkurrenten in Gaimersheim musste man sich trotz Überzahl und Pausenführung 1:2 (1:0) geschlagen geben.

In der 40. Minute lief Guilherme Jorge nach einem langen Ball allein auf TSV-Keeper Benedikt Leixner zu und konnte nur noch durch eine Notbremse gestoppt werden: Dennis Huettinger sah glatt rot und so mussten die Gastgeber in Unterzahl agieren. Rafael Jorge netzte den daraus resultierenden Freistoß aus 20 Metern zur 1:0-Führung ein.

In der zweiten Hälfte konnten die Gäste den Schwung nicht mitnehmen und in der 47. Minute jagte Phillip Stipic den Ball aus 25 Metern in den Winkel zum 1:1. Nach dem Ausgleich brachte eine umstrittene Szene den FCL weiterhin aus dem Konzept: Sebastian Schubert wurde im Strafraum zu Fall gebracht, der Pfiff blieb aber aus. „Ab dem Zeitpunkt haben wir dann aufgehört Fußball zu spielen und sind zu naiv gewesen“, ärgerte sich Hintermaier nach der Partie.

Die Gastgeber zeigten sich trotz Unterzahl giftiger und in der 85. Minute markierte der eingewechselte Thomas Schreiner nach einem Konter den 2:1-Endstand. „Es ist sehr bitter, aber wenn man zur Halbzeit in Überzahl 1:0 führt und dann so eine zweite Halbzeit spielt, dann ist es insgesamt zu wenig von uns allen“, resümiert FCL-Spieler Maximilian Maier im Gespräch mit unserer Zeitung.

Damit beträgt der Rückstand zum TSV Rohrbach und den ersten Nichtabstiegsplatz bereits sieben Punkte. Genau dieser TSV ist am kommenden Samstag in Geisling zu Gast.