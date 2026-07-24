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Ligabericht
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»Zu naiv«: Die Stimmen zur Schweinfurter Auftaktklatsche
Wie haben die beiden Trainer das Eröffnungsspiel gesehen?
von Mathias Willmerdinger · Heute, 08:45 Uhr · 0 Leser
Frust pur bei FC 05-Keeper Jan Mottl: Nicht der Auftakt, den sich die Schweinfurter erhofft hatten. – Foto: Julien Christ / sportfotografi
Einen "Horror-Restart" nannte es BR-Kommentator Lukas Schönmüller: Der 1. FC Schweinfurt 05 ist im Eröffnungsspiel der Regionalliga Bayern am Donnerstagabend zu Gast beim Nachbarn in Aubstadt unter die Räder gekommen. Man muss allerdings kein Prophet sein: Beim Dorfklub im Grabfeld werden sich noch einige ganz schwer tun. Der TSV hat da eine richtig starke Truppe zusammengebastelt. Bemerkenswert aber auch die Reaktion des proppevollen Gästeblocks nach Abpfiff: Die Schweinfurter Fans bewiesen ein feines Gespür und spendeten kollektiv aufmunternden Applaus. Wie haben die beiden Cheftrainer die Partie gesehen? Das sagte die Coaches unmittelbar nach der Partie am Mikrofon des BFV:
Aubstadts Trainer Claudiu Bozesan kommentierte gewohnt unaufgeregt: "Ein Auftaktsieg ist immer ganz wichtig. Ich denke, dass wir über 90 Minuten ein gutes Spiel gemacht haben. Wir sind verdient mit 2:0 in Führung gegangen. Im Anschluss hatten wir noch die ein oder andere Torchance und hätten den Sack schon zu Halbzeit zumachen können. Wir wussten dann, dass die Schweinfurter in der zweiten Halbzeit mehr Druck machen würden. Trotzdem haben wir nach dem Anschlusstreffer weitergemacht und uns nicht aus dem Konzept bringen lassen. Es war dann wichtig, dass wir nachlegen konnten."
Für Schweinfurts neuen Coach Jan Gernlein war es freilich ein missglücktes Ligadebüt. Enttäuscht gab der 33-Jährige zu Protokoll: "Wir waren heute vielleicht noch zu jung, zu naiv in der ein oder anderen Situation. Da hätten wir uns geraden in Ballverlustmomenten besser verhalten müssen. Klar ist aber auch, dass wir nicht gesagt haben, wir sind Favorit in dieser Liga wie es andere tun. Wir wissen, was unser Kader im Moment leisten kann. Wir wissen das einzuordnen, das Umfeld weiß das einzuordnen. Ich glaube, wir hatten gute Passagen dabei, aber lassen halt einfach sehr, sehr viele Chancen vom Gegner zu und kriegen viele Gegentore nach Ballbverlustmomenten, die uns am Ende das Spiel gekostet haben.
Während die Aubstäder ihren Triumph richtig auskosten können und nächste Woche spielfrei haben, steht für die Schweinfurter der Heimauftakt am kommenden Samstag an. Und der hat es in sich, wenn der TSV 1860 München mit zahlreichen Fans ins Sachs-Stadion kommen wird...