»Zu naiv«: Die Stimmen zur Schweinfurter Auftaktklatsche

Frust pur bei FC 05-Keeper Jan Mottl: Nicht der Auftakt, den sich die Schweinfurter erhofft hatten. – Foto: Julien Christ / sportfotografi

Einen "Horror-Restart" nannte es BR-Kommentator Lukas Schönmüller: Der 1. FC Schweinfurt 05 ist im Eröffnungsspiel der Regionalliga Bayern am Donnerstagabend zu Gast beim Nachbarn in Aubstadt unter die Räder gekommen. Man muss allerdings kein Prophet sein: Beim Dorfklub im Grabfeld werden sich noch einige ganz schwer tun. Der TSV hat da eine richtig starke Truppe zusammengebastelt. Bemerkenswert aber auch die Reaktion des proppevollen Gästeblocks nach Abpfiff: Die Schweinfurter Fans bewiesen ein feines Gespür und spendeten kollektiv aufmunternden Applaus.

Wie haben die beiden Cheftrainer die Partie gesehen? Das sagte die Coaches unmittelbar nach der Partie am Mikrofon des BFV: