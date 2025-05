"zu kompliziert gespielt" - Bleckenstedt schlägt Göttingen 05

Auch im Hinspiel konnten die Göttinger mit 2:1 gewinnen, doch am Sonntag zeigte Bleckenstedt, dass sie sich in der Rückrunde gut gefangen haben. So konnte Bleckenstedt nach 35 Minuten mit 1:0 in Führung gehen. Luis Hoßbach war der Torschütze. Kurz nach der Pause legte Lamin Jatta das zweite Tor nach. "Wir haben bei den ersten zwei Gegentreffern zu viel Mithilfe geleistet." so Jozo Brinkwerth, Trainer der Gäste.

Jan-Philip Meinhardt legte dann das dritte Tor in der 73. Minute nach. In der 82. Minute dann Hoffnung für die Gäste. Carlos Mücke verkürzte. "Dann waren wir eigentlich dem zweiten Tor näher, aber es sollte nicht sein." so Brinkwerth. Statt das zweite Tor nachzulegen und nochmal für Spannung zu sorgen, entschied Okan Uysal dann die Partie mit dem 4:1. Lediglich das 4:2 durch Ali Ismail fiel noch, doch der Heimsieg für Bleckenstedt stand.

"Wir haben zu kompliziert gespielt und zu wenig Torgefahr ausgestrahlt. Das Ergebnis geht so in Ordnung und wir legen jetzt den Fokus auf Lengede." so Brinkwerth abschließend. Die Göttinger verloren so den zweiten Tabellenplatz an Kästorf, haben aber noch ein Spiel in der Hinterhand. Während Göttingen 05 also nach Lengede reist, spielt Bleckenstedt in Braunschweig gegen den TSC Vahdet.