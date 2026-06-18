"Zu keinem Zeitpunkt haben wir aufgegeben"

– Foto: TSV Hildrizhausen

Nach einer sportlich konstanten Spielzeit feiert der TSV Hildrizhausen die Meisterschaft in der Frauen-Bezirksliga Stuttgart/Böblingen und den damit verbundenen Aufstieg in die Frauen-Regionenliga. Trainerin Saskia Gormanns zieht eine positive Bilanz über den Zusammenhalt, den erhofften Showdown am letzten Spieltag und formuliert bereits die klaren Ziele für die kommende Saison.

Die Würfel in der Frauen-Bezirksliga Stuttgart/Böblingen sind gefallen, die Saison ist beendet. Nach acht absolvierten Partien steht der TSV Hildrizhausen mit sechs Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage sowie einem Torverhältnis von 28:8 mit 19 Punkten an der Tabellenspitze. Der direkte Verfolger, der TSV Mühlhausen/Stuttgart, beendet die Spielzeit mit 16 Punkten aus acht Spielen (fünf Siege, ein Unentschieden, zwei Niederlagen, Torverhältnis 17:12) auf dem zweiten Rang.

Mit diesem Erfolg hat sich der TSV Hildrizhausen das Aufstiegsrecht für die Frauen-Regionenliga gesichert. Auf die Frage, ob der Verein dieses Recht auch wahrnehmen wird, antwortet Trainerin Saskia Gormanns gegenüber FuPa kurz und entschlossen: „Ja.“

Ein harmonischer Ausklang in der Heimat

Der Gewinn des Meistertitels löste innerhalb des Teams große Erleichterung und Freude aus, auch wenn die Feierlichkeiten in einem gemütlichen Rahmen stattfanden. „Ja, wir haben den Meisterschafts-Sonntag sehr genossen und in Hildrizhausen gemeinsam ausklingen lassen“, berichtet Saskia Gormanns über die Stunden nach dem entscheidenden Triumph. Eine gemeinsame Urlaubsreise ist für die erfolgreiche Mannschaft im Anschluss an die anstrengenden Wochen hingegen nicht vorgesehen. Angesprochen auf eine mögliche Abschlussfahrt des Teams stellt Saskia Gormanns bedauernd fest: „Leider nicht.“

Der erhoffte Showdown am letzten Spieltag

Dabei verlief der Weg zum Titel überaus spannend und verlangte den Spielerinnen alles ab, da die Entscheidung erst ganz am Ende fiel. „Unser Ziel war, oben mitzuspielen“, erklärt Saskia Gormanns und fügt hinzu: „Nachdem sowohl der TSV Mühlhausen/Stuttgart als auch wir unsere jeweiligen Quali-Runden gewonnen haben, haben wir seit Beginn der Rückrunde auf den Showdown am letzten Spieltag gehofft.“

Konstanz und das perfekte Zusammenspiel als Schlüssel

Dass dieser Showdown letztlich zugunsten des TSV Hildrizhausen ausging, verdankt die Mannschaft ihrer mentalen Stärke und der sportlichen Zuverlässigkeit in den entscheidenden Momenten. „Wir haben abgesehen von einem Spiel konstant unsere Leistung abgerufen“, sagt Saskia Gormanns und fügt hinzu: „Zu keinem Zeitpunkt haben wir aufgegeben und unsere Chancen konsequent genutzt.“ Der entscheidende Baustein für diesen Erfolg liegt jedoch in der Struktur des Kaders. „Unsere Spielerinnen ergänzen sich super“, erklärt Saskia Gormanns und führt fort: „Die unterschiedlichen Stärken und Schwächen passen sehr gut zusammen.“

Frischer Wind für die Regionenliga

Nach dem Erreichen des großen Ziels richten sich die Blicke im Verein bereits auf die kommenden Aufgaben und die personelle Ausrichtung der Mannschaft. „Wir bekommen fünf Zugänge aus B-Mädchen-Teams in unserer Region“, betont Saskia Gormanns. „Wir freuen uns also auf junge, frische Spielerinnen.“ Für die neue Saison 2026/2027 in der höheren Spielklasse gibt die Trainerin eine klare und zugleich realistische Marschroute vor. Das Hauptaugenmerk liegt darauf, „ganz klar den Klassenerhalt schaffen, uns in der Regionenliga zu beweisen“, erklärt Saskia Gormanns und führt abschließend fort, „und unsere Neuzugänge bei den Damen zu integrieren.“