„Zu hundert Prozent erfüllt“ – Oberweikertshofen gelingt Befreiungsschlag in Dachau

Der SC Oberweikertshofen hat seinen zweiten Saisonsieg gefeiert. Nach dem Erfolg in Dachau verschafft sich der SCO etwas Luft im Tabellenkeller.

Oberweikertshofen – Eine gelungene Premiere feierte Oberweikertshofens neuer Spielertrainer Simon Schröttle beim TSV Dachau 1865. Nach einem verdienten 3:0 (2:0)-Sieg schmeckte den Weikertshofenern anschließend das Bier auf dem Dachauer Volksfest noch viel besser – immerhin war es erst der zweite Saisonsieg des SCO.

„Es war eine sehr starke Defensivleistung meiner Elf. Alle haben ihre Aufgabe gegen den Ball zu hundert Prozent erfüllt“, sah sich Schröttle in seiner Strategie bestätigt. Er freute sich, dass die Mannschaft nach nur drei Trainingseinheiten seine Taktik voll umgesetzt habe. „Normal hast du fünf Wochen Vorbereitung. Da war mir natürlich klar, dass heute noch nicht alles gleich so läuft, wie ich mir das vorstelle.“ Aber die Umstellung mit Bryan Stubhan als Sturmspitze habe voll eingeschlagen. So krönte der SCO-Neuzugang seine Leistung mit zwei Toren. Und auch Bastian Weikenstorfer von Beginn an eine Chance zu geben, habe voll gefruchtet.

Führung stellt Spiel auf den Kopf

Die Dachauer legten zunächst allerdings los, dass man als SCO-Fan glauben musste, es sei nur eine Frage der Zeit, wann es das erste Mal im eigenen Kasten einschlagen würde. Doch die zuletzt unsichere Abwehr mit einem starken Elias Reinert zwischen den Pfosten hielt dem Druck in der Anfangsviertelstunde stand.

In ihrer optischen Überlegenheit wurden die Dachauer aber dann, als bei einem der Oberweikertshofener Vorstöße Bryan Stubhan die Führung (25.) erzielte und damit den Spielverlauf ein wenig auf den Kopf stellte. Und es kam noch besser für die Gäste. Den schönsten Angriff des SCO schloss Kapitän Moritz Leibelt mit einem überlegten Schuss von der Strafraumgrenze zum 2:0 (47.) ab. Die Auswechselspieler, Sportchef Martin Steininger und Sportlicher Leiter Dominik Widemann hielt es vor lauter Freude kaum noch auf der Ersatzbank.

Neuzugang schnürt Doppelpack

Die endgültige Entscheidung gelang Stubhan mit seinem zweiten Tor zum 3:0 (54.). Anschließend verwickelte sich der Doppeltorschütze in eine Rangelei mit Dachaus Leon Pfeiffer. Beide Hitzköpfe mussten für zehn Minuten zuschauen. Den Auswärtsdreier können die Oberweikertshofener vergolden, wenn sie in den kommenden beiden Heimspielen am Dienstagabend (18.45 Uhr) gegen Durach und am Samstag (16 Uhr) gegen Kempten erfolgreich nachlegen. (Dieter Metzler)