Zu hohe Niederlage in Wachtberg

Das heutige Mittwochabendspiel verlor der SSV Heimerzheim deutlich mit 2:7 beim SV Wachtberg II.

Bereits früh in der Partie ging Heimerzheim nach einem Standard der Gastgeber in Rückstand, wobei der Ball scharf in den Fünfmeterraum geschlagen wurde, wo Wachtberg zur Führung einstochern konnte.

10 Minuten später führte ein Fehlpass am eigenen Strafraum zum 0:2, bei dem der Wachtberger Offensivmann sich im 1 gegen 1 durchsetzte und der Ball unter der Latte einschlug.

Daraufhin schien der SSV besser ins Spiel zu finden, nachdem Sascha Hranytskyi einen starken Ball aus dem Zentrum in die Spitze spielte, wo Ben Prell einen klasse ersten Kontakt hatte, alleine vor dem Torhüter die Riesenmöglichkeit zum Anschluss ausließ.

Im direkten Gegenzug wurde das Auslassen der Chance per Doppelschlag bestraft und Wachtberg stellte nach einer halben Stunde auf 4:0.

Heimerzheim ließ allerdings nicht nach und kam nun auch vermehrt gefährlich vors Tor. Nach 31 Minuten bekam der SSV einen Freistoß aus 22 Metern zugesprochen, welchen Gerrit Hermsen wuchtig an den Inneposten setzte, von wo der Ball ins Netz gelang. Traumtor!

Wenige Augenblicke darauf verlagerte Gerrit Hermsen auf die rechte Angriffsseite, wo eine direkte Hereingabe von Ben Prell Avel Slinkov fand, dessen Abschluss jedoch pariert wurde.