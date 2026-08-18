Zu hohe Niederlage im Derby: Dänischenhagen unterliegt Kilia II 0:5

Der MTV Dänischenhagen, bei dem sich die Personalsorgen nicht verabschieden wollen, hat am vierten Spieltag in der Verbandsliga Ost eine empfindliche 0:5 (0:4)-Auswärtslage bei der U23 des FC Kilia Kiel hinnehmen müssen. Trotz des deutlichen Ergebnisses spiegelte der Spielverlauf die Kräfteverhältnisse auf dem Platz nach Ansicht der Gäste nur unzureichend wider. Während die Kieler eiskalt zuschlugen und einen auch in der Höhe verdienten Sieg einfuhren, haderte Dänischenhagen mit unglücklichen Umständen.
Die Gastgeber übernahmen von Beginn an das Kommando und zeigten sich im Vergleich zu den Vorwochen enorm treffsicher. Neutrainer Leon Trentepohl freute sich über die Leistungssteigerung: „Wir bestimmen das Spiel von Beginn an und belohnen uns früh. Anders als am Dienstag ließen wir diesmal kaum Chancen liegen und konnten die Partie somit schon zum Pausenpfiff entscheiden.“
Bereits bis zur Pause schraubten Ben Bauer (12.), Ali Kalma (19.), Haider Al Kilidar (23.) und Dastyn-Sven Ritter (35.) das Ergebnis auf ein deutliches 4:0 für die Kieler. Trentepohl hob besonders das spielerische Element hervor: „Wir haben es immer wieder geschafft, die 5er-Kette vom MTV auseinander zu reißen und die entstandenen Lücken sauber zu bespielen.“
MTV-Trainer Henning Bolz konnte der Höhe der Pleite wenig abgewinnen und analysierte: „Ja, wir haben heute 5:0 verloren, was irgendwie, ja aus meiner Sicht, wenig das Spiel widerspiegelt. Ich fand uns eigentlich ganz gut über weite Strecken, aber kriegen in der ersten Halbzeit aus, ich glaub, fünf Torschüssen vier Gegentore.“
Die Gäste zeigten phasenweise ordentlichen Fußball, arbeiteten gut gegen den Ball und liefen den Gegner hoch an. Doch zwei Unterschiedsspieler im Kieler Trikot mit dem schnellen Offensivspieler Ben Bauer und Tom Laugwitz im Mittelfeldzentrum sowie defensive Abstimmungsprobleme machten es dem MTV extrem schwer. Zudem riss die Pechwelle bei den Personalsorgen nicht ab: Erneut musste Bolz bereits im ersten Durchgang verletzungsbedingt wechseln – ein bitterer Trend, der das Team nun schon im dritten von vier Spielen traf.
Auch nach dem Wiederanpfiff blieb Kilia am Drücker. Ben Bauer markierte in der 51. Minute mit seinem zweiten Treffer den 5:0-Endstand. Danach verwalteten die Hausherren das Ergebnis souverän.
Trentepohl zog ein rundum positives Fazit: „Dänischenhagen hatte abgesehen von einem Pfostentreffer keinen Schuss auf unser Tor. Das war defensiv ordentlich von uns und mich freut es, dass wir mal zu 0 gespielt haben. Alles in allem ein auch in der Höhe verdienter Sieg und eine Leistung, auf der wir aufbauen können.“
Aufseiten der Gäste nahm Bolz trotz der klaren Niederlage Positives mit: „Wir müssen halt weitermachen. Wenn wir so die Leistung bringen, wie sie heute war, dann glaube ich, dass das Glück auch wieder zurückkommt.“