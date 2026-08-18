Zu hohe Niederlage im Derby: Dänischenhagen unterliegt Kilia II 0:5 von Ismail Yesilyurt · Heute, 16:40 Uhr · 0 Leser

Cheftrainer Leon Trentepohl (Kilia Kiel II) freute sich, dass Leistung und Ertrag komplementärer Natur waren. – Foto: Ismail Yesilyurt

Der MTV Dänischenhagen, bei dem sich die Personalsorgen nicht verabschieden wollen, hat am vierten Spieltag in der Verbandsliga Ost eine empfindliche 0:5 (0:4)-Auswärtslage bei der U23 des FC Kilia Kiel hinnehmen müssen. Trotz des deutlichen Ergebnisses spiegelte der Spielverlauf die Kräfteverhältnisse auf dem Platz nach Ansicht der Gäste nur unzureichend wider. Während die Kieler eiskalt zuschlugen und einen auch in der Höhe verdienten Sieg einfuhren, haderte Dänischenhagen mit unglücklichen Umständen.

Kieler Blitzstart und eiskalte Effizienz Die Gastgeber übernahmen von Beginn an das Kommando und zeigten sich im Vergleich zu den Vorwochen enorm treffsicher. Neutrainer Leon Trentepohl freute sich über die Leistungssteigerung: „Wir bestimmen das Spiel von Beginn an und belohnen uns früh. Anders als am Dienstag ließen wir diesmal kaum Chancen liegen und konnten die Partie somit schon zum Pausenpfiff entscheiden.“

Kam viel Offensivpower auf Stian Sievers und den MTV Dänischenhagen beim Spiel bei Kilia Kiel II zu. – Foto: Ismail Yesilyurt

Bereits bis zur Pause schraubten Ben Bauer (12.), Ali Kalma (19.), Haider Al Kilidar (23.) und Dastyn-Sven Ritter (35.) das Ergebnis auf ein deutliches 4:0 für die Kieler. Trentepohl hob besonders das spielerische Element hervor: „Wir haben es immer wieder geschafft, die 5er-Kette vom MTV auseinander zu reißen und die entstandenen Lücken sauber zu bespielen.“

Dänischenhagen trotz ordentlicher Leistung im Pech MTV-Trainer Henning Bolz konnte der Höhe der Pleite wenig abgewinnen und analysierte: „Ja, wir haben heute 5:0 verloren, was irgendwie, ja aus meiner Sicht, wenig das Spiel widerspiegelt. Ich fand uns eigentlich ganz gut über weite Strecken, aber kriegen in der ersten Halbzeit aus, ich glaub, fünf Torschüssen vier Gegentore.“ Die Gäste zeigten phasenweise ordentlichen Fußball, arbeiteten gut gegen den Ball und liefen den Gegner hoch an. Doch zwei Unterschiedsspieler im Kieler Trikot mit dem schnellen Offensivspieler Ben Bauer und Tom Laugwitz im Mittelfeldzentrum sowie defensive Abstimmungsprobleme machten es dem MTV extrem schwer. Zudem riss die Pechwelle bei den Personalsorgen nicht ab: Erneut musste Bolz bereits im ersten Durchgang verletzungsbedingt wechseln – ein bitterer Trend, der das Team nun schon im dritten von vier Spielen traf. Klare Sache nach dem Seitenwechsel Auch nach dem Wiederanpfiff blieb Kilia am Drücker. Ben Bauer markierte in der 51. Minute mit seinem zweiten Treffer den 5:0-Endstand. Danach verwalteten die Hausherren das Ergebnis souverän.

Juan Spoerck Munz und der MTV Dänischenhagen rutschten mit einem Punkt auf den letzten Platz ab. – Foto: Ismail Yesilyurt