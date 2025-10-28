Zu hohe Niederlage gegen Haar

Einsatzgeschwächt mit vielen kurzfristigen Ausfällen starten wir sehr gut in das Spiel gegen Haar. Wir lassen den Ball laufen und ziehen unser Spiel auf. Nach einem Sonntagsschuss aus 40 Metern ist es aber die Heimmannschaft, die führt. Nach einer Unachtsamkeit erhöhen sie nur kurze Zeit später auf 2:0.

Wir spielen trotzdem mutig weiter und werden nach einem sehenswerten Spielzug auch mit dem Anschlusstreffer belohnt.

Nach der Halbzeitpause ein ähnliches Bild. Wir haben viel Ballbesitz und lassen den Gegner laufen. Durch die Ungenauigkeiten im letzten Drittel können wir aber unsere Chancen nicht richtig ausspielen. Trotz sehr guter Abwehrleistung müssen wir am Ende zwei weitere Tore hinnehmen. Obwohl die Leistung stimmt, nehmen wir leider keine Punkte mit. Wir zeigen aber von Woche zu Woche eine Leistungssteigerung - trotz der vielen Ausfälle und der damit verbundenen Veränderungen in der Startelf.