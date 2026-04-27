„Zu hoch ausgefallen“ – Schöngeising schenkt Germering sechs Stück ein

Der SV Germering (in Rot) im Spiel gegen den SC Schöngeising (gelbe Trikots). – Foto: Hans Kürzl

Der SC Schöngeising untermauert seine Titelambitionen deutlich. Marcel Berger trifft gleich dreimal für die konzentriert auftretenden Gäste.

Am Ende war es eine klare Angelegenheit – so klar, wie man es in einem Duell zwischen Abstiegskandidat und Titelanwärter erwarten kann. Mit dem 6:0 (2:0) beim SV Germering hat der SC Schöngeising seine Ambitionen im Titelrennen nachdrücklich untermauert. Vor allem Marcel Berger stach mit drei Treffern heraus. Die weiteren Tore erzielten Tobias Betz, Ilyas Kayikci und Martin Kaliner. Für den SV Germering war es nach zuvor sechs Spielen ohne Niederlage der erste Rückschlag.

Dass der Sieg der Gäste verdient war, stand außer Frage. „Aber er ist zu hoch ausgefallen“, sagte selbst Schöngeisings Spielertrainer Kristjan Paluca. Denn der SV Germering war vor allem in der Anfangsphase nicht so chancenlos, wie es das Ergebnis vermuten lässt. Den Gastgebern war der Mut und das zuletzt gewachsene Selbstvertrauen anzumerken. Sie wollten mithalten, sie wollten den Favoriten fordern. Zu wirklich klaren Möglichkeiten kamen sie aber nicht. Es blieb bei einigen Halbchancen und gefälligen Kombinationen.

Germering traf allerdings auf einen Gegner, der vom Anpfiff weg hochkonzentriert agierte. „Wir wollten gar nicht erst das Gefühl aufkommen lassen, dass wir den Gegner unterschätzen“, erklärte Paluca. Schöngeising arbeitete schon gegen den Ball sauber und erhöhte mit zunehmender Spieldauer den Druck nach vorne. Auch die Zuschauer am Kunstrasenplatz erkannten die Qualität der Gäste früh an. Entlang des Käfigs war mehrfach zu hören, dass hier eben eine Spitzenmannschaft auftrete.

Das zeigte sich auch in der Art, wie der SCS seine Tore herausspielte. Die Angriffe wirkten meist zwingend und sauber vorbereitet, nicht zufällig. „Das war auf jeden Fall sehr effektiv“, sagte Paluca, dessen Mannschaft bis zum Schluss nicht nachließ. Ganz ohne Kritik blieb der Trainer aber nicht. „Rein fußballerisch haben wir in dieser Saison schon bessere Spiele abgeliefert.“

Entscheidend war der Doppelschlag kurz nach der Pause. Mit den Treffern in der 59. und 60. Minute zog Schöngeising auf 4:0 davon. Spätestens da war der Widerstand der Germeringer gebrochen. (Hans Kürzl)