Zu hektische Herangehensweise: FC Moosburg patzt gegen Schlusslicht Steinsdorf

In den ersten 20 Minuten deutete noch alles auf einen Sieg der Gastgeberinnen hin: Nach einem Eckstoß erzielte Nele Mezger das 1:0 (5.) für das bis zur Trinkpause klar überlegene FCM-Team. „Danach haben wir aber die Ruhe verloren und uns dem schwachen Spiel des Gegners angepasst“, sagt Lindhorst. Folglich sei der Ausgleich durch ein Kontertor von Verena Wasner (40.) nicht unverdient gewesen.

Fast ausschließlich in der gegnerischen Hälfte war die Heimelf dann in Halbzeit zwei zu finden. Trotzdem konnte sich die Trainerin an nicht eine zwingende Möglichkeit ihrer Mannschaft erinnern: „Wir haben in der letzten Viertelstunde nur noch aufs Tor gebolzt und versucht, von der Mitte des Spielfelds zu schießen.“ Eine Leistung, die letztlich lediglich einen Zähler einbrachte.