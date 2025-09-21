Zu Hause weiter eine Macht!

Die Gäste spielten munter mit, kamen aber zu keiner klaren Torchance. Zu stark war die VfR-Viererkette, wie schon in Auggen, unter Kapitän Maximilian Faller, der wieder eine klasse und fehlerfreie Partie ablieferte.

…jeweils kurz nach Anpfiff der beiden Halbzeiten entschieden die Partie. Das Resümee vom Samstag ist ganz klar: Die Möhlinkicker marschieren in der Verbandsliga-Tabelle nach vorne. Nachdem letzte Woche in Auggen neun wichtige Spieler fehlten, kehrten dieses Mal vier wieder zurück. Einer schlug auch gleich zu: Erich Sautner traf nach 8 Minuten zum 1:0. Angespielt von Muhammed Aslan auf der linken Seite, dann Fußwechsel mit der Kugel von links nach rechts. Den Gegenspieler ausgebremst und aus gut 20 Metern halbhoch sauber in die rechte Torecke eingenetzt.

Die 2. Halbzeit begann wieder mit einem schnellen Treffer. Die erste und einzige Ecke für die Gäste wurde abgewehrt und führte zum Konter für die Gelb-Schwarzen. Langer Ball von Erich Sautner zum „Auftritt“ von Ahmet Eren Tekbas. Den Ball hatte Gästespieler Brian Ernst schon sicher unter Kontrolle, rutschte dann aber aus. Ahmet setzte nach, holte sich die Kugel, ließ Ernst ins „Nirvana“ grätschen und legte das Spielgerät wunderschön aus 12 Metern in das rechte Dreieck zum 2:0.

Danach hatte der VfR alles im Griff, obwohl Rielasingen-Arlen es in einer sehr fairen Begegnung weiter probierte. Daraus ergaben sich gute Konterchancen zum 3:0 für Hausen, die aber alle liegen blieben. Dies verhinderte der gute Torwart der Gäste, Tim Reitze, gleich zweimal gegen Leandro „Lele“ Einecker. Der blieb in der 92. bzw. 94. Minute nur zweiter Sieger bei den klaren Chancen gegen Reitze im Eins-gegen-Eins-Duell.

Ein großes Lob für die erneut sehr fleißige und konzentrierte Gesamtleistung an das Team und die Coaches.

Infos zum Spiel:

Tore:

1:0 (8.) Erich Sautner (Muhammed Aslan)

2:0 (47.) Ahmet Eren Tekbas (Erich Sautner)

Aufstellung des VfR Hausen:

Marvin Mettenberger, Arjonit Rexhepi (64. Einecker), Schellbach, Tekbas (69. Batuhan Boz), Aslan, Faller (C), Stockburger (76. Bektashi), Mboyo, Alihoxha, Sautner (86. Bellemare), Häringer (33. Gomez)

Zuschauer: ca. 100

Schiedsrichter: Lukas Lipp (SC Freiburg)

Assistenten: Yannick Pelka und Simon Schweizer

Mike Gaulrapp (VfR)