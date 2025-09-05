Für den SV Wendessen steht am Sonntag um 15:30 Uhr ein echter Härtetest an. Nach vier Spieltagen rangiert die Mannschaft mit vier Punkten auf Platz zwölf der Tabelle, zuletzt setzte es gegen Union Salzgitter eine klare Niederlage. Gegner VfL Salder hat sich mit neun Punkten aus vier Partien bereits im oberen Tabellendrittel etabliert und gilt als ambitionierter Kontrahent.

„Zu Hause sind wir eigentlich eine Macht, will ich fast schon sagen. Gerade zu Hause können wir jeden schlagen“, betont SVW-Trainer Pascal Gos. Der Coach weiß aber auch um die Stärke des Gegners: „Salder hat natürlich eine Qualität, das wissen wir. Spielerisch gute Fußballer, die schon ordentlich Punkte gesammelt haben.“

Personell plagen den SV Wendessen weiterhin Sorgen. Mehrere Verletzte und Krankheitsfälle erschweren die Trainingsarbeit. „Darunter leidet am Ende des Tages natürlich die Trainingsbeteiligung und die Trainingsqualität. Das wirkt sich natürlich auch auf unsere Spiele aus“, erklärt Gos.

Trotz der schwierigen Ausgangslage blickt der Trainer optimistisch auf die Partie. „Wir sind auf Wiedergutmachung aus nach den letzten beiden Spielen und werden alles in die Waagschale werfen, um endlich mal den zweiten Dreier der Saison zu holen.“

Während Wendessen dringend Punkte im Abstiegskampf benötigt, könnte Salder mit einem weiteren Sieg den Anschluss an die Tabellenspitze wahren. Für beide Teams geht es somit um weit mehr als nur drei Zähler, es geht um Richtung und Stabilität im frühen Saisonverlauf.