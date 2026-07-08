Zu Hause ist Union Nettetal II ein potenzielles Topteam

SCU II im Fokus. – Foto: Diana Horster

Als Aufsteiger hat SC Union Nettetal II sein wichtigstes Ziel erreicht. Mit 33 Punkten belegte die Mannschaft Platz 14 in der Bezirksliga und sicherte sich damit den Klassenverbleib. Auffällig war dabei die große Diskrepanz zwischen Heim- und Auswärtsauftritten.

Die Heimspiele waren die Grundlage für den Klassenerhalt. Bemerkenswerte 26 der 33 Punkte holte Union II auf eigenem Platz. Unter Trainer David Sfarzetta, der die Mannschaft im Januar übernahm, blieb das Team in der Rückrunde zu Hause sogar ungeschlagen.

Vor allem die spielerische Entwicklung stimmt den Trainer optimistisch. Der Fokus auf Ballbesitz, Passspiel und ein positives Miteinander auf dem Platz habe sich im Laufe der Saison immer stärker ausgezahlt.

„Wir haben den Ball gut laufen lassen, ihn regelmäßig ins letzte Drittel getragen und uns dadurch viele Torchancen erarbeitet. Auch wenn wir einige Langzeitverletzte hatten und der Kader kleiner geworden ist, haben wir viele gute Spiele gemacht. Die Entwicklung der Mannschaft war absolut positiv“, sagt Sfarzetta.

Das war nicht gut in der Saison

Während die Nettetaler zu Hause überzeugten, lief es auswärts deutlich schlechter. In der Fremde gelang kein einziger Sieg, lediglich sieben Punkte standen am Ende zu Buche. „Die Auswärtsbilanz muss in der kommenden Saison deutlich besser werden. Daran werden wir arbeiten“, sagt Sfarzetta.

Eine klare Erklärung für die Unterschiede zwischen Heim- und Auswärtsauftritten hat der Trainer nicht. Spielerisch habe die Mannschaft auch auswärts häufig ordentliche Leistungen gezeigt, die sich jedoch zu selten in Punkten niederschlugen.

Der Spieler der Saison

Einen einzelnen Akteur wollte Sfarzetta nicht herausheben. Stellvertretend für die Mannschaft nannte er allerdings Dustin Herrmann, der mit wichtigen Treffern seinen Anteil am Klassenerhalt hatte. In 15 Partien erzielte er 15 Tore. „Dustin Herrmann hat uns mit seinen Toren in wichtigen Phasen geholfen. Insgesamt war der Klassenerhalt aber eine absolute Teamleistung“, betont der Trainer.

Damit beschreibt er zugleich die größte Stärke des Aufsteigers: Der Klassenverbleib wurde von einer geschlossenen Mannschaft erarbeitet, die auch schwierige Phasen gemeinsam überstand. In der Rückrunde half zudem der Sportliche Leiter Nico Zitzen aus und steuerte in elf Partien sechs Tore und fünf Assists bei.

So geht es weiter

Im Sommer steht ein größerer Umbruch an. Mit Ahmed Omeirat (1. FC Viersen), Lahbib Moussaoui (BW Meer), Ouassim Jadoun (Türkiyemspor Mönchengladbach), Daniel Finken (DJK Fortuna Dilkrath II), Jerome Schubbert (VfR Fischeln), Gabriel Herrmann (DJK Hehn), Mario Hoffmann (SC Schiefbahn II), Arda Can Yilmaz (Türkiyemspor Mönchengladbach), Kewel Yezion (SC Niederkrüchten), Gentrit Konxheli (BW Meer), Moner Najim Abdulredha (TSV Meerbusch II) und Philipp Hollenbenders (TSV Wachtendonk-Wankum) stehen zahlreiche Zugänge fest.

Dem gegenüber stehen die Abgänge von Konrad Wyzynski (Dülkener FC), Hüseyin Irgat (SSV Grefrath II), Luca Stenzel (BSV Leutherheide), Niklas Beenen (SV Thomasstadt Kempen), Luca Adrians (TuRa Brüggen), Tom Genzen und Hendrik Schmitz (beide DJK Fortuna Dilkrath). Tugrul Erat beendet seine Karriere, Jannik Hüge rückt in die erste Mannschaft auf.

Die Vorbereitung beginnt am 3. Juli. Sfarzetta setzt auf eine Mischung aus Fitnessarbeit und spielerischer Weiterentwicklung. „Wir haben viele junge Spieler mit Potenzial verpflichtet. Jetzt geht es darum, ihre Entwicklung voranzutreiben und die Mannschaft auf das nächste Niveau zu bringen.“