Zu harmlos in der Offensive: Oberweikertshofen gibt Punkte ab

Etwas Luft im Abstiegskampf wollte sich der SC Oberweikertshofen verschaffen. Doch daraus wurde nichts. Der SCO verlor mit 0:2 gegen Pfaffenhofen.

Oberweikertshofen - Über 90 Minuten lieferte der SC Oberweikertshofen gegen den FSV Pfaffenhofen ein Spiel auf Augenhöhe ab. Am Ende musste sich die Elf von Spielertrainer Simon Schröttle vor 120 Zuschauern im heimischen Waldstadion wieder einmal geschlagen geben. Mit 0:2 verlor die Schröttle-Elf und hängt nach der neunten Saisonpleite weiter im Tabellenkeller fest. Dabei wollte sich der SCO eigentlich mit dem fünften Saisonsieg etwas Luft im Kampf um den Klassenerhalt verschaffen.

„Wir hätten zumindest ein Unentschieden verdient gehabt“, meinte Weikertshofens Sportlicher Leiter Dominik Widemann nach dem Spiel enttäuscht – nicht vom Auftritt seiner Mannschaft, sondern allein vom Resultat. Dem Team konnte er keinen Vorwurf machen. „Sie haben sich gegenüber der 1:3-Niederlage in Sonthofen vor einer Woche deutlich gesteigert, sich aber leider nicht belohnen können.“ Ein dummer Fehlpass brachte die Schröttle-Elf früh in Rückstand. Danach verpasste sie die Chance, die Partie zu drehen.

Die kalte Dusche verpasste der Pfaffenhofener Gabriel Hasenbichler den Gastgebern bereits nach fünf Minuten. Der ehemalige Bayernliga-Stürmer fing kurz hinter der Mittellinie einen Pass ab, zog auf und davon und ließ Marco Dzwonik im Tor des SCO keine Chance.

Die SCO-Kicker steckten den Rückstand relativ gut weg und suchten ihr Heil im Angriff. Bis zur Pause hätten Maxi Schuch und Elias Eck den Ausgleich, wenn nicht sogar das 2:1 erzielen können. Allerdings bewahrte auch Dzwonik die Weikertshofener mit zwei guten Paraden vor einem höheren Rückstand.

In den zweiten 45 Minuten blieb der mitspielende Co-Trainer Schuch verletzungsbedingt in der Kabine. Für ihn kam Yenal Strauß. Das Spiel blieb weiter offen, als der Referee für fünf Minuten die Partie wegen starkem Wind und einem kurzen Wolkenbruch unterbrach. Weikertshofen stürmte danach vergeblich, Pfaffenhofen blieb durch Konter gefährlich. Als in der siebten Minute der Nachspielzeit der SCO einen Freistoß erhielt und alles nach vorne warf, wurde er ausgekontert. Stefan Liebler zerstörte mit dem 0:2 den Oberweikertshofener Traum auf zumindest einen Punkt.

„Wir haben eine gute erste Halbzeit gespielt und auch durch Schuch und Eck zwei hundertprozentige Chancen gehabt“, resümierte Schröttle nach dem Spiel. „Wir sind optimistisch in die zweite Halbzeit gegangen, haben aber leider jegliche offensive Gefahr vermissen lassen.“