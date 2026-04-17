Zu harmlos in Bayreuth: Vilzing kassiert verdiente 0:3-Niederlage 29. Spieltag am Freitagabend: Die DJK Vilzing fand in Bayreuth kaum ins Spiel und musste am Ende eine deutliche Auswärtspleite hinnehmen. von Sebastian Sommer · Heute, 21:35 Uhr · 0 Leser

Das war nichts! Die DJK Vilzing um Coach Thorsten Kirschbaum unterliegt bei der „Oldschdod“ in Bayreuth deutlich und kassiert eine klare 0:3-Niederlage. – Foto: Sven Leifer

Nach dem Heimsieg gegen den VfB Eichstätt und mit etwas Luft auf die Abstiegszone war die DJK Vilzing nicht ohne Hoffnung nach Bayreuth gereist. Bei der SpVgg Bayreuth mussten sich die Huthgartenkicker jedoch deutlich mit 0:3 geschlagen geben. Die Altstädter waren über die gesamte Spielzeit das klar tonangebende Team, während Vilzing insgesamt zu harmlos agierte. Der einzige Lichtblick aus Sicht der Oberpfälzer an diesem Abend war das Comeback von Martin Tiefenbrunner, der nach überstandenem Kreuzbandriss und langer Leidenszeit sein Comeback feierte.



Die Gastgeber übernahmen von Beginn an die Kontrolle, während Vilzing offensiv kaum Entlastung schaffen konnte. Nach einer starken Anfangsphase der "Oldschdod" fiel in der 13. Minute folgerichtig das 0:1 durch Florian Markert, mit dem es aus Vilzinger Sicht auch in die Pause ging.



Auch nach dem Seitenwechsel gelang es der DJK nicht, entscheidend zurück ins Spiel zu finden. Stattdessen legte Bayreuth in der 49. Minute durch Maximilian Fesser nach und stellte die Weichen früh auf Sieg. Vilzing bemühte sich zwar um eine Reaktion, blieb im letzten Drittel aber zu harmlos und fand gegen die gut organisierte Defensive der Hausherren kaum Lösungen. Spätestens mit dem dritten Treffer durch Davide Sekulovic in der 76. Minute war die Partie entschieden. So musste die DJK Vilzing am Ende eine verdiente 0:3-Niederlage hinnehmen und blieb über weite Strecken hinter den eigenen Möglichkeiten zurück.





Vilzings Teammanager Andreas Bugl über das Spiel seiner Mannschaft: "Über die 90 Minuten war das keine gute Leistung von uns, deshalb geht der Sieg für Bayreuth auch völlig in Ordnung. Das Positive ist, dass wir schon am Dienstag die Chance haben, eine Reaktion zu zeigen. So müssen wir nicht lange auf das nächste Spiel warten, sondern können die Leistung schnell wieder vergessen machen."



Am Dienstagabend wartet mit dem TSV Buchbach der nächste Gegner auf die Huthgartenkicker. Dann will Vilzing ein ganz anderes Gesicht zeigen, um wieder etwas Zählbares einzufahren.

