Zu harmlos: Homberg verliert Derby in Sonsbeck

Nach dem starken 4:2-Erfolg gegen die Sportfreunde Baumberg konnte der VfB Homberg im Duell gegen den SV Sonsbeck nicht nachlegen. In der Auswärtspartie musste sich der VfB schlussendlich mit 0:1 geschlagen geben. Trainer Stefan Janßen sprach über das Spiel.

Ein Fehler führt zum Rückstand

"Gegen Sonsbeck darfst du dir keine Fehler erlauben im Spielaufbau. Das haben wir 45 Minuten gut gemacht, direkt nach der Halbzeit haben wir es einmal nicht beachtet und sind dann direkt in den Konter gelaufen des Gegners und die machen das 1:0", erklärte der Übungsleiter Hombergs.

An einem sonnigen Tag traf der VfB auf Sonsbeck im Derby. Von Beginn an war es ein umkämpftes Spiel mit hart geführten Zweikämpfen. Großchancen waren hingegen Mangelware und somit ging es mit einem 0:0 in die Halbzeitpause. Kurz nach der Unterbrechung erwischte der SV einen Traumstart - Linus Krajac schickte Niklas Binn auf die Reise, der den Torwart umkurvte und dann souverän zur 1:0-Führung für die Hausherren einschob.

Möglichkeiten auf beiden Seiten

In der Folgezeit spielten sich die Gäste einige gefährliche Möglichkeiten heraus, schafften es allerdings nicht diese in Treffer umzumünzen und so blieb es bei der 0:1-Niederlage. "Wenn du selber Chancen hast, die nicht machst, kein Tor schießt und einen Fehler machst, der zum Tor führt, dann verlierst du auch ein Stück weit verdient", verriet Janßen.

Doch nicht nur Homberg hatte die Chance auszugleichen - auch Gegner Sonsbeck hatte Gelegenheiten, das Spiel vorzeitig zu beenden. Allerdings war Leon Schübel immer auf seinem Posten und hielt seine Mannschaft so lange wie nur möglich im Spiel. "Wir haben es bis zum Sechszehner sehr ordentlich gemacht. In der Box hat uns Sonsbeck das Leben sehr schwer gemacht, haben alles gut weg verteidigt. Wir hätten sicherlich auch die Möglichkeit zum Ausgleich gehabt. In der zweiten Halbzeit hatte Sonsbeck aber auch Möglichkeiten zum 2:0", sagte der Cheftrainer.

Am vierten Spieltag kassierte der VfB Homberg die zweite Saisonniederlage. Somit schaffte es das Team von Janßen, wie auch schon nach dem Erfolg am ersten Spieltag, nicht nach einem Sieg im darauffolgenden Duell nachzulegen. Durch die Pleite rutschte seine Truppe auf den achten Platz ab.