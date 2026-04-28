"Zu gut für diese Liga": SpVgg Steele nach Topspiel auf A-Liga-Kurs

Steele fehlt nicht mehr viel für den Aufstieg. – Foto: RK-Picture

Im Aufeinandertreffen der beiden bestplatzierten der Kreisliga B3 in Essen gab es keinen Sieger. Die SpVgg Steele II und der SC Werden-Heidhausen II behalten dennoch mehr als vielversprechende Aufstiegsaussichten für den restlichen Saisonverlauf.

Trainer Timo Schnepp zeigte sich im Nachgang vom Spielverlauf überrascht: "Ich hätte nicht gedacht, dass sich Werden so tief hinten reinstellt."

Auf dem Platz zeigte sich schnell, warum beide Mannschaften ganz oben stehen. Steele übernahm die Kontrolle, ließ Ball und Gegner laufen und versuchte, den tief stehenden Gast mit Geduld zu knacken.

So konnte sein Team über die gewohnten Abläufe agieren: Viel Ballbesitz, sauberes Positionsspiel und immer wieder der Versuch, Lücken zu finden. "Wir hatten wirklich viel den Ball, haben immer wieder um den tiefen Block von Werden rumgespielt", schilderte Schnepp.

Doch Werden-Heidhausen hielt auch dagegen und zeigte sich besonders im Spiel gegen den Ball griffig. Klare Torchancen blieben allerdings auf beiden Seiten über weite Strecken aus.

Nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild etwas. Werden wurde mutiger und schaffte es, das Spiel offener zu gestalten. "In der zweiten Halbzeit hat sich das alles nochmal ein bisschen normalisiert, weil Werden dann einfach auch nochmal eine Schippe draufgelegt hat", erklärte Schnepp. Schlussendlich blieb es jedoch beim torlosen Unentschieden.

Ein Ergebnis, mit dem sich besonders der Tabellenführer zufrieden geben kann. Auch, weil im Parallelspiel der SV Burgaltendorf II als ärgster Verfolger im Aufstiegskampf gegen Tabellennachbar SF Niederwenigern II Federn ließ (2:5). Mit nun sieben Zählern Vorsprung auf Platz drei, könnte Steele mit zwei Siegen aus den verbleibenden vier Spielen den Aufstieg aus eigener Kraft sichern. Mit etwas Schützenhilfe dürften sogar schon nach dem Auswärtsspiel gegen den TC Freisenbruch (3. Mai) die Korken platzen.

Für Schnepp ist sein Kader "zu gut für diese Liga"

Trotz der hervorragenden Ausgangslage bleibt die Verantwortlichen in Steele fokussiert. Von vorzeitigen Feierlichkeiten will Schnepp nichts wissen. "Aufgestiegen sind wir noch nicht, wir haben noch vier Spiele zu gehen." Vielmehr verfolgt die Mannschaft weitere Ziele: Neben dem Aufstieg soll möglichst auch die Meisterschaft gesichert werden

Dass seine Mannschaft überhaupt in dieser komfortablen Situation ist, kommt für Schnepp nicht von ungefähr. Er sieht die Qualität seines Kaders als entscheidenden Faktor: "Wir haben einen Kader beisammen, der einfach wirklich zu gut für diese Liga ist." Einige Spieler durften sich in der Vorsaison im Landesliga-Kader der SpVgg ihre Sporen verdienen, dürften drei Spielklassen tiefer bisweilen etwas überqualifiziert wirken.

So dürfte der Abstecher der Steeler Zweitvertretung in die B-Liga von kurzer Dauer sein. Für Kontrahent Werden-Heidhausen II hätte der Aufstieg wiederum einen deutlich höheren Stellenwert. Seit mittlerweile einem Jahrzehnt kam das Team nicht aus der Kreisliga B heraus und ist nun auf dem besten Wege - zusammen mit Steele - eine Etage nach oben zu gehen.

SpVgg Steele II – SC Werden-Heidhausen II 0:0

SpVgg Steele II: Corvin Holthaus, Darian Holthaus, David Luca Manea, Jonas Beyer, Miguel Patrice Vathi, Alexander Gulyayev, Antonio Canteli Del Valle, Niklas Edler, Alex Graham Royle, Deven Liebetrau, Ilias Elouriachi - Trainer: Timo Schnepp

SC Werden-Heidhausen II: Lars Weber, Julius Thüning, Justin Weber, Ivo Daniel Matic-Barisa, Julian Leonard Auner, Nico Wittpoth, Niclas Wessel, Leonidas Karakas, Marc-Andre Schwela, Tom Schnippert, Leo Thüning - Trainer: Sebastian Hüsken - Trainer: Jason Munsch

Schiedsrichter: Christian Wening (Oberhausen) - Zuschauer: 40

Tore: keine Tore