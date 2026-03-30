Zu große Lücken, zu viele Fehler

Ein frühes Tor reicht nicht: Der Tabellenletzte verliert nach ordentlichem Beginn die Kontrolle – und steht am Ende erneut mit leeren Händen da.
Der Auftakt gehörte dem FC Gessel-Leerssen. „Wir sind gut ins Spiel gestartet, gleich mit dem ersten Angriff machen wir das 1:0 nach einer Flanke“, sagte Trainer Maik Hüneke. Mika Bade traf bereits in der ersten Minute zur Führung – ein Beginn, der dem Tabellenletzten zunächst Sicherheit verlieh.
Diese Stabilität ging jedoch im weiteren Verlauf verloren. „Nach der ersten halben Stunde hatten wir einen Bruch im Spiel“, so Hüneke. Die zuvor vorhandene Ordnung wich zunehmend Unsicherheiten, insbesondere im Defensivverbund: „Wir hatten echt schlechte Abstände defensiv zwischen unseren Ketten.“
Der TuS Leese übernahm in dieser Phase die Kontrolle, ohne zunächst klare Torchancen zu kreieren. „Leese hatte viel vom Spiel, aber zunächst auch nichts Zwingendes“, erklärte Hüneke. Dennoch fiel in der 32. Minute der Ausgleich durch Dustin Meinking – begünstigt durch Probleme in der Restverteidigung: „Fangen einen langen Ball von uns ab. Wir stehen schlecht gestaffelt und kassieren das 1:1.“
Unmittelbar nach der Pause nutzten die Gäste ihre Vorteile konsequent. „Nach der Halbzeit sind wir nicht wach, dann machen sie schnell das 2:1 und 3:1“, sagte Hüneke. Meinking traf erneut, Sedo Haso erhöhte wenig später. Gessel-Leerssen fand erst im Anschluss wieder Zugriff auf die Partie und verkürzte durch Maris Beuke auf 2:3 (64.).
Die Schlussphase gehörte zwar den Gastgebern, blieb jedoch ohne durchschlagenden Erfolg. „Dann sind wir wieder besser im Spiel, kommen auf 2:3 ran, drücken, aber haben nichts Zwingendes, keine hundertprozentige Torchance“, bilanzierte Hüneke. In der letzten Aktion öffnete sich die Defensive erneut: „In der letzten Aktion schlagen wir nochmal einen Freistoß nach vorne, alle gehen mit nach vorne. Den fangen sie ab, spielen den Ball nach vorne und machen das 4:2.“
Mit seinem dritten Treffer entschied Dustin Meinking die Partie endgültig. Hüneke ordnete das Ergebnis entsprechend ein: „Am Ende geht der Sieg für Leese in Ordnung, weil wir defensiv nicht die Basics hatten und zu große Abstände zwischen den Ketten. Das hat Leese gut ausgenutzt. Aber das war insgesamt zu wenig.“
Während Leese sich mit dem Auswärtssieg im Tabellenmittelfeld der Bezirksliga Hannover Staffel 1 etabliert, bleibt Gessel-Leerssen nach dem 22. Spieltag abgeschlagen auf dem letzten Platz.
FC Gessel-Leerssen – TuS Leese 1912 2:4
FC Gessel-Leerssen: Arne Jacob, Daniel Martin (81. Maverick Meißner), Giorgio Amicone, Tion Hoops, Ole Ehlers, Fynn-Luca Stöver (63. Arne Wolter), Leon Sagert (90. Ben Ehlers), Yannik Kaschel, Maris Beuke (81. Lukas Meyer), Jonas Lohmann, Mika Bade (63. Aaron Kelp) - Trainer: Maik Hüneke
TuS Leese 1912: Christopher Hotze, Hennes Hockemeyer, Lennart Rabe, Dustin Meinking, Moritz Hunfeld (68. Jannik Hintz), Niklas Wagner (83. Juvan Haso), Marcel Hatzenbiller, Christian Stechmann (85. Tristan Runge), Sedo Haso, Alexander Kuznecov, Jegerchwin Tero - Trainer: Jörg Raake
Schiedsrichter: David Bavendiek
Tore: 1:0 Mika Bade (1.), 1:1 Dustin Meinking (32.), 1:2 Dustin Meinking (47.), 1:3 Sedo Haso (55.), 2:3 Maris Beuke (64.), 2:4 Dustin Meinking (90.)