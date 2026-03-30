Zu große Lücken, zu viele Fehler Gessel-Leerssen bricht nach gutem Start ein – Leese nutzt defensive Schwächen konsequent aus von red · Heute, 16:26 Uhr · 0 Leser

– Foto: Volkhard Patten

Ein frühes Tor reicht nicht: Der Tabellenletzte verliert nach ordentlichem Beginn die Kontrolle – und steht am Ende erneut mit leeren Händen da.

Der Auftakt gehörte dem FC Gessel-Leerssen. „Wir sind gut ins Spiel gestartet, gleich mit dem ersten Angriff machen wir das 1:0 nach einer Flanke“, sagte Trainer Maik Hüneke. Mika Bade traf bereits in der ersten Minute zur Führung – ein Beginn, der dem Tabellenletzten zunächst Sicherheit verlieh. Diese Stabilität ging jedoch im weiteren Verlauf verloren. „Nach der ersten halben Stunde hatten wir einen Bruch im Spiel“, so Hüneke. Die zuvor vorhandene Ordnung wich zunehmend Unsicherheiten, insbesondere im Defensivverbund: „Wir hatten echt schlechte Abstände defensiv zwischen unseren Ketten.“

Der TuS Leese übernahm in dieser Phase die Kontrolle, ohne zunächst klare Torchancen zu kreieren. „Leese hatte viel vom Spiel, aber zunächst auch nichts Zwingendes“, erklärte Hüneke. Dennoch fiel in der 32. Minute der Ausgleich durch Dustin Meinking – begünstigt durch Probleme in der Restverteidigung: „Fangen einen langen Ball von uns ab. Wir stehen schlecht gestaffelt und kassieren das 1:1.“ Unmittelbar nach der Pause nutzten die Gäste ihre Vorteile konsequent. „Nach der Halbzeit sind wir nicht wach, dann machen sie schnell das 2:1 und 3:1“, sagte Hüneke. Meinking traf erneut, Sedo Haso erhöhte wenig später. Gessel-Leerssen fand erst im Anschluss wieder Zugriff auf die Partie und verkürzte durch Maris Beuke auf 2:3 (64.).