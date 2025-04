Zu gierig, zu ungeduldig – Habach unterliegt Deisenhofen trotz Überzahl

Die Spiele werden weniger, der Abstand zum rettenden Ufer allerdings nicht. Beim ASV Habach haben sie sich mit der Realität, die da Relegation heißt, anzufreunden. „Frust war genug vorhanden“, hielt Trainer Korbinian Gerg nach der 1:3 (0:1)-Heimniederlage gegen den nach einer roten Karte eine Stunde lang in Unterzahl spielenden FC Deisenhofen II fest. Gewissermaßen sind die Partien bis zu den Entscheidungsspielen des ASV parallel auch Tests für den Ernstfall. Gerade auch für den Trainer. Der betreut gerade zum ersten Mal ein Fußballteam in Bezirksliga-Breitengraden, erhält Lob von allen Seiten, geht genauso selbstkritisch mit sich und seiner Leistung um. Das war schon bei der Niederlage in Penzberg so – und auch diesmal.

Korbi Gerg haderte mit sich und seiner Ansprache, weil er zwar sah, dass seine Mannen beim Stand von 1:1 zu gierig nach vorn preschten, aber nicht handelten. „Da muss ich von außen klarer eingreifen, sie mehr in die Kompaktheit beordern“, erklärte der Trainer der Habacher. Stattdessen gingen die Hausherren auf das nächste Tor. Was in der aktuellen Lage, in der jeder Sieg viel bedeutet, zwar intuitiv und zutiefst menschlich sein mag, aber eben gegen den Plan des ASV läuft. „Du darfst keine drei Tore fangen. In den letzten drei Spielen haben wir es einfach nicht geschafft, wenige Treffer zu kassieren“, bemängelte der Coach. Auf dieser Maxime fußt der ganze Ansatz von Gergs Fußball-Lehre.

In den ersten 60 Minuten sahen die etwa 200 Zuschauer noch einen disziplinierten ASV, der den spielstarken Gästen entgegentrat. Auch wenn die Deisenhofener U23 durchaus mit dem Ball am Fuß zu glänzen wusste, „hatten wir unsere Momente“, betonte Korbinian Gerg. Das 0:1 per Strafstoß kurz vor der Pause konterten die Habacher direkt danach, ebenfall per Elfmeter, durch Tobias Habersetzer. Der Foulpfiff, befand der Coach, ging voll in Ordnung. Wie beinahe jede Entscheidung von Schiedsrichter Lucas Jerlich. „Ein wirklich sehr gutes Schiedsrichter-Gespann“, lobte der ASV-Trainer. In Kombination mit dem erstklassigen Frühlingswetter habe eigentlich für einen guten Fußballnachmittag aus Habacher Sicht gesprochen, so Gerg. Doch zwischen Minute 60 und 90 entgleiste die Partie aus Sicht des ASV.