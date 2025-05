In Rosenheim können Vitus Vochatzer (links) und der TSV Eintracht Karlsfeld den Klassenerhalt perfekt machen. – Foto: Habschied

Zu Gast in Rosenheim: Karlsfeld kann den Klassenerhalt sichern Landesliga Südost Verlinkte Inhalte Landesliga Südost 1860 Rosenh. Karlsfeld

Der Fußball-Landesligist TSV Eintracht Karlsfeld kann den Klassenerhalt am Freitagabend mit einem Sieg in Rosenheim klarmachen.

Eintracht Karlsfeld steht in der Fußball-Landesliga Südost kurz vor dem Klassenerhalt. Am Freitagabend (19 Uhr) können Trainer Flo Beutlhauser und sein Team in Rosenheim das Ticket für die nächste Landesliga-Saison buchen. „Wir wollen gewinnen und damit alle Zweifel beseitigen”, sagt Beutlhauser. Dank des 4:2-Erfolges gegen Freilassing vor einer Woche wuchs der Vorsprung auf die Relegationszone auf fünf Punkte an. „Es müsste schon sauber blöd laufen, wenn das nicht reichen würde”, so der 34 Jahre alte Trainer.

Die Formkurve spricht außerdem für die Eintracht. 15 Punkte aus den vergangenen sechs Partien toppen nur die Topteams Schwaig und Wasserburg. Und auch so läuft es in der entscheidenden Saisonphase. „Alle Spieler sind fit, alle sind top drauf“, sagt Beutlhauser, „wir konnten im Training am Mittwoch im Abschlussspiel elf gegen elf spielen.“ In Rosenheim werde er die beste Elf aufs Feld schicken, die aktuell aufgeboten werden kann. Taktisch wird Beutlhauser bei seinem Erfolgsrezept bleiben: „Wir wollen aggressiv nach vorne verteidigen. Wir wollen sie früh stören und frühe Ballgewinne erzielen.” Und nach Balleroberung soll es pfeilschnell in Richtung gegnerisches Tor gehen. Die Offensive soll wieder ins Rollen gebracht werden, auch gegen einen tief stehenden Gegner wie Rosenheim.