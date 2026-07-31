Zu Gast in Rosenheim: Holzkirchen will in der neuen Saison ankommen

Auf die Erfolgsspur finden: Der TuS Holzkirchen – hier mit Andreas Bauer (l.) – will in Rosenheim punkten, muss aber viele Ausfälle kompensieren. – Foto: MKF_MaxKalup

Der TuS Holzkirchen muss am Freitagabend beim SB-DJK Rosenheim auf neun verletzte Spieler verzichten. Kapitän Lukas Krepek brach sich nach der Auftaktniederlage gegen Dorfen das Handgelenk.

„Ich versuche da aber entspannt zu bleiben“, sagt Holzkirchens Trainer Orhan Akkurt. „Es ist jetzt eine riesige Chance für die anderen. Die Bühne ist offen, man muss sie nur betreten.“

Im Lager des TuS Holzkirchen hat die Ernüchterung Einzug gehalten. Die Gründe dafür liegen auf der Hand: Einerseits ist da die 2:3-Auftaktniederlage gegen Dorfen und damit ein Saisonstart, den man sich bei den Grün-Weißen in jedem Fall anders vorgestellt hätte. Andererseits aber plagen die Holzkirchner bereits jetzt große Verletzungssorgen: Die TuS-Kicker sind vor dem Auswärtsspiel am Freitagabend beim SB-DJK Rosenheim (Anstoß: 20 Uhr) somit massiv ersatzgeschwächt.

Auf dieser Bühne werden am Freitagabend aber eben zahlreiche Akteure fehlen. Zu den Ausfällen gesellten sich nach der Partie am Samstag Kapitän Lukas Krepek, der sich das Handgelenk gebrochen hat, sowie Bastian Eckl, der mit einer Knieverletzung vorerst ausfällt. Obendrein muss Akkurt auf Moritz Heigl (Sehnenriss im Oberschenkel), Fabio Sabbagh (Probleme an der Achillessehne), Emir Curic, Robert Manole, Vincent Erlacher (alle Schulter), Felix Jahn (Ödem im Mittelfuß) sowie Angreifer Tobias Bebber (Knie) verzichten.

„Wir müssen nehmen, was da ist“, sagt Akkurt. „Aber ich muss improvisieren.“ Auch Keeper Maximilian Schömig wird mit Oberschenkelproblemen fehlen. Für ihn wird Oleksandr Titov zu seinem Ligadebüt kommen.

Die größte Baustelle dürfte sich allerdings in der Innenverteidigung ergeben. Nach Krepeks und Heigls Ausfall könnten Anton Deibele, der bereits kurzfristig gegen Dorfen begann, und Neuzugang Leonard Faluyi ins Abwehrzentrum rücken. Die beiden sind gewissermaßen die einzigen gelernten Innenverteidiger, die TuS-Coach Akkurt noch zur Verfügung stehen.

Unabhängig davon erwartet Holzkirchens Übungsleiter jedoch eine deutliche Steigerung zur vergangenen Woche. „Wir hatten gegen Dorfen noch richtig schwammige Phasen“, resümiert er. „Auch haben wir zu viel reagiert.“

Der aktivere Spielstil soll also in Rosenheim wieder im Fokus stehen. Nach einer schwachen ersten Hälfte konnten sich die Holzkirchner im zweiten Durchgang deutlich steigern und waren dem Punktgewinn sehr nahe.

Derweil dürfte den Grün-Weißen eine interessante Aufgabe bevorstehen. Schließlich ist es für die Rosenheimer die Saisonpremiere. „Sie wissen sicher noch nicht, wo sie stehen“, vermutet Akkurt. „Es sollte ein spannendes Spiel werden.“

Die Holzkirchner wollen sich in jedem Fall – unabhängig von der Verletztenmisere – für die Auftaktpleite rehabilitieren. „Wir werden – wie immer – ganz normal weitermachen“, stellt Akkurt fest. „Unser Ziel muss es sein, wieder die Ruhe in unseren Fußball zu bringen.“ Um am Freitagabend in Rosenheim in der neuen Saison anzukommen.