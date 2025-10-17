Zu Gast in Pullach: Denklingen mit dem Rücken zur Wand

Christoph Schmitt zeigte sogar ein gewisses Verständnis für den Gegner. „Das sind Fehler, die bestraft werden müssen“, stellte der Trainer des VfL Denklingen klar. Der MTV München hatte seiner Elf in acht Minuten drei Treffer eingeschenkt. Das 0:3 vom vergangenen Sonntag besiegelte die sechste Niederlage, die der VfL in dieser Saison bereits erlitten hat. In der Tabelle der Bezirksliga Süd belegt die Mannschaft weiter einen Relegationsplatz. Nur ist der Abstand zum gesicherten Mittelfeld inzwischen auf fünf Punkte angewachsen. „Ehrlich gesagt habe ich schon lange nicht mehr auf die Tabelle geschaut“, gibt Schmitt zu.

Der Zuspruch der Fans für ihr Team bleibt trotz der Misere weiterhin groß. 200 Zuschauer wollten den VfL gegen die Münchner siegen sehen. Die Stimmung im Umfeld und die Moral innerhalb der Mannschaft sind gut. Nur wartet das Team seit dem 27. August auf einen Sieg. „Diese Phase kennt man hier schon“, reagiert Schmitt mit Gelassenheit auf die Durststrecke des Tabellenzwölften. In den vergangenen Jahren ist der VfL meistens in die neue Saison geholpert und hat sich in der Regel erst im Oktober wieder gefangen. Weil es bisher schon immer gut gegangen ist am Ende einer Saison, bleibt auch dieses Mal alles ruhig.

Aber der Frieden über dem Denklinger Grün ist trügerisch. „Die Qualität ist da“, behauptet der Coach. Das Team sei stark genug, um erneut den Klassenerhalt zu schaffen. Doch die aktuellen Zahlen sprechen eine andere Sprache. Nach dem letzten Sieg über den SV Raisting haben die Denklinger aus sieben Begegnungen nur einen Punkt geholt. Auch das Torverhältnis spricht Bände. Das Team kassierte seitdem 15 Gegentreffer, netzte aber nur zwei Mal ein. Mit einem Schnitt von nur einem Treffer in drei Begegnungen ist das Ende absehbar. „Dass wir nicht die Tore machen, ist unser Problem“, gibt Schmitt unumwunden zu.

Seit sich Simon Ried verletzt hat und lange ausfiel, herrscht tote Hose im Angriff des VfL. „Wir haben genügend andere, die auch Tore schießen können“, ist der Trainer überzeugt. Nur zeigen sie es viel zu selten. Von den insgesamt elf Buden, die sein Ensemble bisher erzielt hat, gehen vier auf das Konto des verhinderten Torjägers, der seit dem 16. August keine Partie mehr bestritten hat. Seit dem Sieg gegen Raisting trafen nur noch Armin Sporer und Hannes Rambach ins Schwarze. „Wir spielen uns Chancen heraus, aber wir schaffen es nicht, die Tore zu erzielen“, so Schmitt. Inzwischen ist seine Elf seit 343 Minuten ohne Tor. Hoffnung macht dem Übungsleiter, dass Ried im November wieder in die Mannschaft zurückkehrt.

Drei Kellerduelle vor der Winterpause

Zehn seiner elf Punkte holte der VfL allein im Juli und August, als es der Spielplan gut mit ihm meinte. Nur die Unentschieden gegen Geiselbullach, Wolfratshausen und Ohlstadt erwiesen sich im Laufe der Hinrunde als Punktverluste, weil diese Kontrahenten in der Tabelle alle hinter Denklingen stehen. Ganz zu schweigen von der Heimniederlage gegen den Drittletzten SV Polling. „Das fällt uns jetzt auf die Füße“, so Schmitt.

Die letzten Aufgaben vor dem Winter verheißen auch nichts Gutes. Nach dem Gastspiel in Pullach kommt der TSV Gilching. Danach geht es mit den Kellerduellen gegen Geiselbullach, in Wolfratshausen und gegen Aufsteiger Untermenzing weiter, der sich inzwischen in der Liga akklimatisiert hat.

Es sieht also wieder nach einem Kraftakt aus für eine Mannschaft, die sich bereits in den vergangenen zwei Jahren dank ihres einzigartigen Zusammenhalts und ihrer Willensstärke in der Liga halten konnte. Nur werden die Leistungsträger des Teams nicht jünger. „Wir versuchen alles, um das so lange wie möglich hinauszuzögern“, sagt Schmitt.