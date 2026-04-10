Zu Gast in Murnau: KSC muss „den Schalter umlegen"

Nicolas Beilhardt ersetzt den verhinderten Stammkeeper Sebastian Kolbe. – Foto: Sven Leifer/Sven Leifer

Sie sind so etwas wie der Angstgegner des TSV Murnau und reisen dennoch nicht als Favorit an: Die Landesliga-Fußballer des Kirchheimer SC haben die drei bisherigen Punktspiel-Duelle zwar für sich entschieden, doch am Samstag (Anstoß 16 Uhr) sind die Rollen klar verteilt. Während die Kirchheimer die Hinrunde noch mit einem hervorragenden vierten Platz abschlossen, hat die Mannschaft seit Ende der Winterpause mit dem 5:3 gegen den SV Aubing erst eine Partie gewonnen und bleibt so hinter den eigenen Ansprüchen zurück. Der Tabellenvierte Murnau hält noch ein Spiel in der Hinterhand und hat zumindest im Kampf um den Aufstiegsrelegationsplatz beste Chancen.

„Meine Erwartungshaltung ist ganz klar“, sagte Kirchheims Trainer Steven Toy: „Nach dem 2:2 gegen Garmisch müssen wir eine Reaktion zeigen und Vollgas geben – ich will sehen, dass wir richtig Bock haben, zu spielen und auch noch hungrig darauf sind, zu gewinnen. Dazu müssen die Jungs jetzt den Schalter umlegen.“