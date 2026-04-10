Zu Gast in Murnau: KSC muss „den Schalter umlegen"

Kirchheim ist Angstgegner des TSV Murnau, reist aber als Außenseiter an. Trainer Steven Toy fordert nach dem 2:2 eine klare Reaktion.
Sie sind so etwas wie der Angstgegner des TSV Murnau und reisen dennoch nicht als Favorit an: Die Landesliga-Fußballer des Kirchheimer SC haben die drei bisherigen Punktspiel-Duelle zwar für sich entschieden, doch am Samstag (Anstoß 16 Uhr) sind die Rollen klar verteilt. Während die Kirchheimer die Hinrunde noch mit einem hervorragenden vierten Platz abschlossen, hat die Mannschaft seit Ende der Winterpause mit dem 5:3 gegen den SV Aubing erst eine Partie gewonnen und bleibt so hinter den eigenen Ansprüchen zurück. Der Tabellenvierte Murnau hält noch ein Spiel in der Hinterhand und hat zumindest im Kampf um den Aufstiegsrelegationsplatz beste Chancen.
„Meine Erwartungshaltung ist ganz klar“, sagte Kirchheims Trainer Steven Toy: „Nach dem 2:2 gegen Garmisch müssen wir eine Reaktion zeigen und Vollgas geben – ich will sehen, dass wir richtig Bock haben, zu spielen und auch noch hungrig darauf sind, zu gewinnen. Dazu müssen die Jungs jetzt den Schalter umlegen.“
Wie leidenschaftlich die KSC-Elf auftreten kann, hat sie in mindestens zwei der direkten Duelle mit den Murnauern bewiesen. Beim 1:0 im Hinspiel erzielte Peter Schmöller in der Schlussminute das Siegtor, nachdem das Team wegen des Platzverweises von Raphael Schneider eine Stunde in Unterzahl um jeden Ball gekämpft hatte, im November 2024 lag man nach 40 Minuten 0:3 hinten und gewann das Spiel auf Kunstrasen noch mit 4:3.
„Wir haben gegen Murnau nicht unbedingt unsere besten Spiele gemacht, aber trotzdem gewonnen“, sagte Toy, der einen spielerisch starken Kontrahenten mit einer ausgeglichen besetzten Mannschaft erwartet: „Und die schnuppern ja noch so ein bisschen oben ran, sodass es bei denen schon noch um etwas geht.“
Für den verhinderten Sebastian Kolbe steht Nicolas Beilhardt im Kirchheimer Tor. Während der angeschlagene Denis Zabolotnyi auf jeden Fall passen muss, steht hinter dem Einsatz von Korbinian Vollmann (Erkältung) noch ein Fragezeichen. Auch Raphael Schneider droht auszufallen: Der Innenverteidiger hatte sich im Spiel gegen Garmisch verletzt, sodass sich sein Einsatz kurzfristig entscheidet. (guv)