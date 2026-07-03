Zu Gast in Mansfeld-Südharz: Hallescher FC trifft auf Regionalligisten

Die Sommertour des Halleschen FC mit Gastspielen beim TSV Kickers Gonnatal, bei der LSG Lieskau und beim SV Blau-Weiß Farnstädt ist eigentlich schon vorüber. Und doch reist der Regionalligist am Freitagabend noch einmal in die Region: Zu Gast in Mansfeld-Südharz bestreiten die Saalestädter ihren nächsten Test.
Nach dem guten Auftritt im Jubiläumsspiel gegen den polnischen Vizemeister und Champions-League-Qualifikanten Gornik Zabrze (1:2) geht es für den HFC nun zum ersten Mal in dieser Vorbereitung gegen einen etatmäßigen Gegner auf Augenhöhe. Die Mannschaft von Robert Schröder trifft auf die FSV Schöningen aus der Regionalliga Nord. Als Gastgeber springt der MSV Eisleben ein. Anpfiff auf dem Städtischen Sportplatz ist am Freitag um 18 Uhr.
Für die Gäste aus Niedersachsen ist es bereits der zweite Auftritt binnen weniger Tage in Sachsen-Anhalt. Am Dienstagabend hatte sich die Mannschaft von Trainer Christian Benbennek mit einem 2:2-Unentschieden von der U23 des 1. FC Magdeburg getrennt. Kann es der Halleschen FC besser machen und seinen Vergleich mit dem Vorjahres-14. der Regionalliga Nord erfolgreich bestreiten?