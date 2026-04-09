Zu Gast in Dingolfing: FCVE will "Frühjahrs-Euphorie" fortsetzen

Einen ganz dicken "Brocken" haben die Vilstallöwen am Sonntagnachmittag vor sich: Hampe und Co. sind zu Gast beim Tabellenzweiten FC Dingolfing II. Der BMW-Städler sind aktuell das heimstärkste Team der Liga mit 25 Punkten aus 10 Heimspielen. Aber: Das Hinspiel konnte der FCVE nicht unverdient mit 2:1 in Eberspoint für sich entscheiden. Eine ähnlich enge Partie wird auch am Sonntag erwartet.
Beide Teams sind sich hinsichtlich der Philosophie recht ähnlich: Eine junge, dynamische Mannschaft mit dem Willen spielerisch Situationen zu lösen. Nicht nur deshalb erwarten man eine ausgeglichene Partie mit gutem Kreisliga-Niveau. FCVE-Coach Andreas Kirschner: "Mit dem FC Dingolfing erwartet uns eine junge, dynamische Truppe, die auch kicken will und einen ordentlichen Ball spielt. Die Jungs sind alle super ausgebildet und haben zusätzlich auch eine klare Spielidee. Das wird eine interessante, spannende Partie zweier spielstarker Teams!".
Der FCVE selbst weist eine positive Entwicklung in den letzten Wochen auf: Nach einer extrem schwachen Wintervorbereitung kommen die Vilstallöwen wie schon in der Vorsaison in der Rückrunde in Fahrt. "Die Entwicklung der Truppe ist sehr positiv und vor allem physisch konnten wir in den letzten Partien deutlich zulegen! Defensiv agieren wir stabil und sehr diszipliniert."
Der FCVE II greift bereits am Freitagabend wieder ins Geschehen ein: Rexhepi und Co. sind zu Gast beim TSV Gangkofen II. Nach der ärgerlichen Auftaktpleite bei der SG Mertsee (0:1) sollen jetzt die ersten Punkte im Jahr 2026 eingefahren werden. FCVE-Coach Pascal Morloher: "Wir haben in Mertsee unglücklich verloren. Jetzt holen wir uns die Punkte in Gangkofen. Die Gastgeber agieren sehr körperlich und sind besonders über Standards gefährlich. Da müssen wir dagegenhalten, wenn wir was holen wollen!" Der FCVE III ist am Wochenende erneut spielfrei.
Wer sich bei voraussichtlich bestem Wetter ein Heimspiel des FCVE am Wochenende anschauen will, der kann sich den "Löwennachwuchs" am Samstag anschauen: Die A-Jugend der Vilstallöwen will nach dem erfolgreichen Auftakt im Heimspiel in Velden gegen die SG Tann nachlegen.