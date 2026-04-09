Zu Gast in Dingolfing: FCVE will "Frühjahrs-Euphorie" fortsetzen +++ Vilstallöwen zu Gast beim heimstarken Tabellenzweiten - FCVE II am Freitagabend in Gangkofen - Löwen A-Jugend will am Samstag in Velden nachlegen +++ von MP/FCVE · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser

Mit zwei Siegen aus drei Partien kommen die Vilstallöwen bisher gut aus den Startlöchern. Am Sonntag kehrt zudem noch Kapitän Maxi Hampe zurück in den Löwenkader. – Foto: Thomas Martner

Einen ganz dicken "Brocken" haben die Vilstallöwen am Sonntagnachmittag vor sich: Hampe und Co. sind zu Gast beim Tabellenzweiten FC Dingolfing II. Der BMW-Städler sind aktuell das heimstärkste Team der Liga mit 25 Punkten aus 10 Heimspielen. Aber: Das Hinspiel konnte der FCVE nicht unverdient mit 2:1 in Eberspoint für sich entscheiden. Eine ähnlich enge Partie wird auch am Sonntag erwartet.

Beide Teams sind sich hinsichtlich der Philosophie recht ähnlich: Eine junge, dynamische Mannschaft mit dem Willen spielerisch Situationen zu lösen. Nicht nur deshalb erwarten man eine ausgeglichene Partie mit gutem Kreisliga-Niveau. FCVE-Coach Andreas Kirschner: "Mit dem FC Dingolfing erwartet uns eine junge, dynamische Truppe, die auch kicken will und einen ordentlichen Ball spielt. Die Jungs sind alle super ausgebildet und haben zusätzlich auch eine klare Spielidee. Das wird eine interessante, spannende Partie zweier spielstarker Teams!".

Seit der Rückkehr von Robert Nitzl hat sich die FCVE-Abwehr stabilisiert. Gegen Wittibreut konnte zu Null gewonnen werden. In Dingolfing wird man gegen die spielstarke Offensive der Gastgeber wieder gefordert sein. – Foto: Thomas Martner

Der FCVE selbst weist eine positive Entwicklung in den letzten Wochen auf: Nach einer extrem schwachen Wintervorbereitung kommen die Vilstallöwen wie schon in der Vorsaison in der Rückrunde in Fahrt. "Die Entwicklung der Truppe ist sehr positiv und vor allem physisch konnten wir in den letzten Partien deutlich zulegen! Defensiv agieren wir stabil und sehr diszipliniert." Morgen, 18:00 Uhr TSV 1893 Gangkofen Gangkofen II FC Velden-Eberspoint FCVE 2023 II 18:00 live PUSH Der FCVE II greift bereits am Freitagabend wieder ins Geschehen ein: Rexhepi und Co. sind zu Gast beim TSV Gangkofen II. Nach der ärgerlichen Auftaktpleite bei der SG Mertsee (0:1) sollen jetzt die ersten Punkte im Jahr 2026 eingefahren werden. FCVE-Coach Pascal Morloher: "Wir haben in Mertsee unglücklich verloren. Jetzt holen wir uns die Punkte in Gangkofen. Die Gastgeber agieren sehr körperlich und sind besonders über Standards gefährlich. Da müssen wir dagegenhalten, wenn wir was holen wollen!" Der FCVE III ist am Wochenende erneut spielfrei.

Am Samstagnachmittag will die FCVE A-Jugend im Heimspiel in Velden nach dem 3:1 Sieg gegen Wurmannsquick auch Punkte gegen die SG Tann einfahren. – Foto: Manuela Feigl