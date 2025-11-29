Stolz auf seinen Platz: TuS-Vorsitzender Manfred Hantl vor der neuen Tribüne. – Foto: THOMAS PLETTENBERG

Zu Gast beim TuS Holzkirchen: Tradition trifft auf Moderne UNSER PLATZ Verlinkte Inhalte BZL Oberbayern Ost Holzkirchen

Beim TuS Holzkirchen trainieren 17 Teams auf einem Rasen. Nicht die einzige Besonderheit beim Renommierklub aus dem Landkreis-Norden.

Wer ein Heimspiel des TuS Holzkirchen besucht, stößt noch vor dem Eingang unweigerlich auf ein Schild, das die Anlage der Grün-Weißen wohl ganz besonders macht. In weißen Lettern auf dunklem Grund prangt dort die „Haidroad“, wie die Sportanlage an der Holzkirchner Haidstraße seit vielen Jahren von Fans und Sportlern genannt wird – ganz im Zeichen der großen britischen Stadien wie der legendären Anfield Road des Liverpool FC oder der Easter Road von Hibernian Edinburgh aus Schottland. Bereits in den 1920er-Jahren soll an der Holzkirchner Haidstraße Fußball gespielt worden sein. Der Hauptplatz inmitten von Wohnhäusern besteht also bereits seit stolzen 100 Jahren. Das Holzkirchner Vereinsheim ist noch gar nicht so alt. Seit etwa 18 Jahren steht das Herzstück der Anlage mitsamt einer gemütlichen Stube, wo sich die Holzkirchner gerne zum regen Austausch treffen oder auch mal eine Live-Übertragung gemeinsam anschauen. Daran schließt ein kleiner Kiosk an, der insbesondere bei Heimspielen der ersten Mannschaft die Zuschauer bestens verpflegt.

Treffpunkt nicht nur für Sportler: Das Stüberl mit angrenzendem Kiosk. – Foto: THOMAS PLETTENBERG

„Vorher stand dort ein uraltes Gebäude mit nur zwei Kabinen“, berichtet Manfred Hantl, Vorsitzender des TuS Holzkirchen. „Zwei Kabinen für den Gesamtverein – das war viel zu wenig.“ Es musste also eine neue Lösung her. Unter dem damaligen Fußball-Abteilungsleiter Anton Staller und mit Unterstützung des damaligen Gemeinderatsmitglieds Herbert Gegenfurtner erfolgte die dringend notwendige Professionalisierung mitsamt eines Grundstückstauschs mit der Gemeinde Holzkirchen, die den Bau des neuen Vereinsheims übernahm. Zu der Zeit ging es für die Grün-Weißen auch sportlich deutlich bergauf Die Heimkabine ist standesgemäß in den Vereinsfarben gehalten. „Es hängen einige Wappen an der Wand, und die Decke ist in der Vereinsfarbe grün“, sagt Hantl. Zudem gibt es eine LED-Wand. „Außerdem haben alle Spieler einen eigenen Spind zur Verfügung.“ Mittlerweile beherbergt die Haidstraße vier Heimkabinen, allerdings sei das fast schon zu knapp. „Wir haben derzeit 17 Mannschaften, die auf dieser Anlage trainieren“, gibt Hantl zu bedenken.

Die Heimkabine: Sie ist in den TuS-Vereinsfarben gehalten. Insgesamt gibt vier Umkleiden. – Foto: THOMAS PLETTENBERG

Neben dem Hauptplatz, auf dem der TuS vornehmlich seine Punktspiele austrägt, gibt es einen Vorplatz, auf dem unter anderem der vereinseigene Fußballkindergarten trainiert, sowie mehrere Nebenplätze. Und gerade im Bereich des Hauptplatzes hat sich jüngst einiges getan. 2023 wurde die neue Holztribüne eingeweiht, und heuer kam die neue schwenkbare LED-Anzeigetafel hinzu (wir berichteten).

Mitten im Ort: Von Wohngebieten umgeben, wird an der Holzkirchner Haidstraße wohl schon seit 100 Jahren Fußball gespielt. – Foto: Thomas Plettenberg